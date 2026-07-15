Orientamenti Summer chiude a Dolceacqua con oltre 3.000 presenze: successo per il tour dedicato a studenti e famiglie

Oltre 60 persone hanno preso parte all'ultima tappa di Orientamenti Summer, ospitata nella Sala Polivalente di piazza San Filippo a Dolceacqua, chiudendo un percorso itinerante che ha attraversato la Liguria con l'obiettivo di accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso di studi più adatto. L'iniziativa, promossa da Regione Liguria in collaborazione con l'Università di Genova e l'Ufficio Scolastico Regionale, ha registrato complessivamente oltre 3.000 presenze nei nove appuntamenti organizzati sul territorio, confermando il forte interesse verso un progetto dedicato all'orientamento scolastico e formativo dei più giovani.

All'incontro conclusivo erano presenti l'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola e il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola. L'iniziativa ha rappresentato un'occasione di confronto tra studenti, genitori, scuola, università e mondo del lavoro, offrendo strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza una delle scelte più importanti nel percorso di crescita dei ragazzi. I numeri raggiunti durante il tour estivo confermano il gradimento riscosso dall'iniziativa e il ruolo sempre più centrale dell'orientamento nelle politiche regionali dedicate alla formazione.

"Con la straordinaria partecipazione di oggi a Dolceacqua, si conclude un percorso di nove incontri con oltre 3.000 partecipanti complessivi, a conferma di quanto Orientamenti Summer sia diventato un punto di riferimento per studenti e famiglie nel loro percorso di crescita – dichiara l'assessore regionale Marco Scajola –. Attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo investiamo in iniziative che mettono al centro i giovani, offrendo strumenti per orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte che riguardano il proprio futuro. L'entusiasmo e l'interesse dimostrati dai partecipanti testimoniano il valore di un progetto capace di creare occasioni di confronto tra ragazzi, genitori, scuola, università e mondo del lavoro. Continueremo a sostenere percorsi di questo tipo, convinti che accompagnare le nuove generazioni nella scoperta delle proprie attitudini e competenze significhi costruire opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio ligure".

Soddisfazione anche da parte della vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Formazione, Simona Ferro, che ha sottolineato il valore dei risultati ottenuti e ha già rivolto lo sguardo ai prossimi appuntamenti. Il successo dell'edizione estiva rappresenta infatti un punto di partenza in vista del Festival Orientamenti, in programma dal 17 al 20 novembre, con l'obiettivo di proseguire il percorso di accompagnamento rivolto agli studenti e alle loro famiglie nella scelta del futuro scolastico e professionale.

"Orientamenti Summer chiude oggi il proprio ciclo di appuntamenti esattamente nello stesso modo in cui lo aveva iniziato: con una partecipazione sopra la media che testimonia il grande apprezzamento di studenti e famiglie per questa iniziativa – sottolinea la vicepresidente Simona Ferro –. Portare 3.000 persone in questi nove incontri è un risultato fantastico, numeri che ci rendono orgogliosi del percorso che abbiamo intrapreso a sostegno dei giovani e dei loro genitori. Significa che, in una decisione delicata e cruciale come quella del percorso di studio dopo le scuole medie, è stato chiaro come Regione Liguria sia presente e pronta a fornire informazioni, competenze e strumenti per individuare la strada migliore verso una carriera brillante. Dopo questo successo clamoroso siamo già proiettati al prossimo Festival Orientamenti, previsto dal 17 al 20 novembre: vogliamo continuare a supportare i nostri studenti nelle loro scelte, perché crediamo che investire nella formazione significhi investire nel futuro della Liguria".