Nizza ricorda le 86 vittime della strage del 14 luglio: dieci anni dopo la Promenade des Anglais si ferma in silenzio (Foto)

Dieci anni dopo quella tragica notte del 14 luglio 2016, Nizza si è fermata ancora una volta per ricordare le 86 vittime dell'attentato che sconvolse la Francia e il mondo. Ieri, sulla Promenade des Anglais, teatro della strage compiuta durante i festeggiamenti della Festa nazionale francese, si è svolta la cerimonia ufficiale del decimo anniversario. Alla commemorazione ha preso parte il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che ha reso omaggio alle vittime insieme ai loro familiari, ai sopravvissuti, alle autorità civili e militari e a numerosi cittadini. In un'atmosfera di profondo raccoglimento, sono stati letti i nomi delle 86 persone uccise dal camion lanciato sulla folla la sera del 14 luglio 2016, mentre migliaia di persone assistevano ai tradizionali fuochi d'artificio della Festa nazionale.

Il momento più intenso della cerimonia è stato il minuto di silenzio, seguito dagli interventi istituzionali. Nel suo discorso, Macron ha ribadito che «la Repubblica non dimentica», sottolineando come il terrorismo non sia riuscito a piegare i valori di libertà, democrazia e convivenza che rappresentano la Francia. Davanti al memoriale, disposto simbolicamente con 86 sedie blu, una per ciascuna vittima, il capo dello Stato ha rinnovato l'impegno a sostenere le famiglie colpite e a mantenere viva la memoria di quella tragedia. Le commemorazioni erano iniziate già nei giorni precedenti con una marcia silenziosa lungo la Promenade des Anglais, incontri dedicati ai familiari delle vittime, momenti di riflessione e iniziative rivolte soprattutto alle giovani generazioni. In serata, 86 fasci luminosi hanno illuminato il cielo di Nizza, uno per ciascuna delle vite spezzate, trasformando il lungomare in un grande luogo della memoria.

L'attentato del 14 luglio 2016 resta una delle pagine più dolorose della storia recente della Francia. Un camion di 19 tonnellate, guidato dal terrorista Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, percorse quasi due chilometri sulla Promenade des Anglais travolgendo la folla radunata per assistere ai fuochi d'artificio. Il bilancio fu drammatico: 86 morti e oltre 400 feriti, con vittime provenienti da numerosi Paesi. A dieci anni di distanza, la ferita resta aperta, ma la città continua a rispondere con la memoria, la solidarietà e la volontà di non lasciare che il tempo cancelli il ricordo di quella notte. La Promenade des Anglais, simbolo della Costa Azzurra e della sua vocazione all'accoglienza, è tornata così a essere il luogo del raccoglimento e della speranza, nel nome delle vittime e della pace.

(Foto di Ezio Cairoli)