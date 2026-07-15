Ventimiglia, incontro della Lega su edilizia e infrastrutture con il Viceministro Edoardo Rixi il 20 luglio

Il Gruppo Consiliare Lega Liguria – Salvini organizza un incontro pubblico dedicato al tema di edilizia e infrastrutture, indicati come leve strategiche per lo sviluppo della Liguria e del Ponente. L'appuntamento è fissato per lunedì 20 luglio alle 18 nella cornice del Porto Cala del Forte di Ventimiglia, dove cittadini, amministratori, professionisti e operatori del settore potranno confrontarsi sulle prospettive di crescita del territorio. L'iniziativa punta ad approfondire le principali sfide legate agli investimenti infrastrutturali e alle opportunità offerte dalle recenti misure di semplificazione in materia edilizia.

Ad aprire i lavori sarà il consigliere regionale e commissario provinciale della Lega Armando Biasi, che presenterà la Proposta di Legge n. 95/2026, contenente modifiche alla normativa regionale sull'edilizia. L'obiettivo del provvedimento è quello di semplificare le procedure amministrative e adeguare la legislazione ligure ai principi della normativa statale, con l'intento di favorire interventi più rapidi ed efficienti nel comparto delle costruzioni. Il tema della semplificazione sarà uno degli argomenti centrali dell'incontro, insieme alle ricadute che le nuove norme potrebbero avere sullo sviluppo del territorio.

All'iniziativa prenderanno parte anche il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessio Piana, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il segretario generale della FILCA CISL Liguria Andrea Tafaria. Il confronto offrirà l'occasione per fare il punto sui principali interventi infrastrutturali in programma o in fase di realizzazione in Liguria, sulle politiche regionali e nazionali a sostegno del settore edilizio e sulle prospettive di sviluppo economico legate agli investimenti pubblici e privati. Gli organizzatori presentano l'incontro come un momento di dialogo aperto con il territorio, finalizzato ad approfondire temi considerati strategici per la crescita del Ponente ligure.