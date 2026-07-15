Taggia, nasce "Alleanza Progressista 2027": un nuovo comitato civico per una città più verde, sostenibile e inclusiva

Un nuovo soggetto civico si affaccia nel panorama politico e associativo di Taggia. Si chiama "Alleanza Progressista 2027" ed è il comitato promosso da un gruppo di cittadini, professionisti e attivisti con l'obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico i temi della qualità della vita, della sostenibilità ambientale e dello sviluppo del territorio. Il progetto nasce come risposta a quella che i promotori definiscono una crescita urbana incontrollata e alla progressiva riduzione degli spazi naturali, con l'intenzione di proporre un modello di sviluppo alternativo, fondato sulla transizione ecologica e sulla giustizia sociale.

Il comitato si presenta con un manifesto articolato in sei punti, che individua le priorità da affrontare nei prossimi anni. Tra queste spicca lo stop alla cementificazione, con la richiesta di fermare nuove speculazioni edilizie privilegiando invece il recupero del patrimonio esistente. Ampio spazio viene dedicato anche al verde pubblico, considerato una vera e propria infrastruttura per la salute, attraverso la realizzazione e la gestione di parchi e giardini accessibili e progettati per rispondere agli effetti del cambiamento climatico. Il documento pone inoltre l'accento sulla qualità della vita come criterio guida dell'azione amministrativa, sulla creazione di nuovi spazi di aggregazione e inclusione sociale, sul potenziamento dei servizi dedicati alla terza età e su maggiori opportunità educative, sportive e culturali per bambini e ragazzi.

Rigenerazione urbana e rilancio economico rappresentano l'altro pilastro del programma di Alleanza Progressista 2027. Le proposte si sviluppano lungo tre direttrici. Per Taggia il comitato immagina un piano di recupero del centro storico, con incentivi al restauro degli edifici, al ripopolamento residenziale e al sostegno delle botteghe artigiane e del commercio di vicinato. Per Arma viene invece rilanciata l'idea di una località balneare d'eccellenza, attraverso la valorizzazione delle spiagge, il miglioramento del lungomare e una programmazione di eventi distribuita durante tutto l'anno. A Levà, infine, l'attenzione si concentra su investimenti strategici in mobilità sostenibile, digitalizzazione, parcheggi di interscambio e grandi eventi, con l'obiettivo di creare un effetto positivo sull'economia e sull'occupazione.

"Non possiamo più permetterci di guardare al futuro con le lenti del passato. Alleanza Progressista 2027 vuole essere un laboratorio di idee e un presidio di vigilanza sul territorio. Vogliamo una città che respiri, che protegga la biodiversità e che offra spazi sani in cui crescere. Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni e le forze che condividono questa urgenza a unirsi a noi in questa battaglia di civiltà", affermano i promotori del comitato, che si candidano così a diventare un nuovo punto di riferimento nel confronto pubblico sulle prospettive di sviluppo del Comune di Taggia.