Neuropsichiatria Infantile e Consultorio, stop al trasferimento: i servizi resteranno a Ventimiglia

L'ipotesi di trasferire i servizi di Neuropsichiatria Infantile e del Consultorio da Ventimiglia a Bordighera non verrà portata avanti. A comunicarlo è l'Amministrazione comunale, che annuncia l'esito positivo del confronto con il direttore generale di Asl1, Marino Anfosso. Secondo quanto riferito dal Comune, l'interlocuzione istituzionale avviata nelle scorse settimane ha consentito di ottenere la conferma che i servizi sanitari rimarranno nella città di confine, garantendo così la continuità di un presidio ritenuto fondamentale per il territorio e per le numerose famiglie che vi fanno riferimento.

Il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore ai Servizi Sociali Milena Raco rivendicano il percorso seguito, sottolineando di aver privilegiato il dialogo con l'azienda sanitaria rispetto allo scontro politico. L'Amministrazione evidenzia come il costante confronto con Asl1 abbia permesso di raggiungere un risultato concreto, evitando lo spostamento delle attività a Bordighera. Viene inoltre confermata la permanenza dello Spazio Giovani, considerato un importante punto di riferimento per ragazzi e famiglie del comprensorio, anche grazie alla sua posizione facilmente raggiungibile, nelle vicinanze del nuovo parcheggio di corso Genova.

"L'Amministrazione comunale si è attivata immediatamente, ben prima che si alimentassero inutili polemiche – dichiarano il sindaco Di Muro e l'assessore Raco –, le strumentalizzazioni del Partito Democratico si sono dimostrate del tutto irrilevanti. Abbiamo scelto di lavorare con serietà e responsabilità, aprendo un confronto diretto con la Direzione generale di Asl1, e oggi possiamo affermare con certezza che i servizi resteranno a Ventimiglia. È un risultato concreto, ottenuto grazie alla determinazione dell'Amministrazione comunale e alla collaborazione istituzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini e delle famiglie del nostro territorio."

L'Amministrazione sottolinea infine come la permanenza dei servizi rappresenti una risposta alle esigenze del territorio e un elemento di continuità nell'offerta socio-sanitaria cittadina. La conferma del mantenimento della Neuropsichiatria Infantile, del Consultorio e dello Spazio Giovani a Ventimiglia viene quindi indicata come il frutto del confronto istituzionale con Asl1 e della collaborazione tra il Comune e la direzione generale dell'azienda sanitaria.