Neuropsichiatria infantile a Ventimiglia, il sindaco Di Muro interviene sul possibile trasferimento: "Al lavoro per salvaguardare il servizio"

L'Amministrazione comunale di Ventimiglia interviene sul paventato trasferimento del reparto di neuropsichiatria infantile dalla città a Bordighera, una prospettiva che nelle ultime ore ha alimentato il dibattito politico e le preoccupazioni delle famiglie. A fare chiarezza è il sindaco Flavio Di Muro, che sottolinea come la questione sia già all'attenzione del Comune, pur trattandosi di una materia che non rientra nelle competenze dirette dell'ente. L'obiettivo dichiarato è quello di approfondire nel dettaglio la situazione prima di assumere una posizione pubblica, evitando valutazioni affrettate e privilegiando il confronto con i vertici sanitari.

"Dispiace leggere strumentalizzazioni politiche sul paventato spostamento del reparto di neuropsichiatria infantile da Ventimiglia a Bordighera. Voglio tranquillizzare l'utenza: nonostante non sia argomento di diretta competenza comunale me ne sto già occupando con l'assessore ai Servizi sociali Milena Raco, che anzitempo mi ha sottoposto la situazione", afferma il sindaco. Di Muro evidenzia inoltre come si tratti, allo stato attuale, di una semplice ipotesi di riorganizzazione dei servizi sanitari, ancora in fase di valutazione da parte di Ats Liguria e quindi non definitiva.

Il primo cittadino ricorda inoltre che il percorso di riorganizzazione è strettamente collegato all'apertura della Casa di Comunità di Ventimiglia, struttura che, al contrario, ha già comportato il trasferimento di alcuni servizi proprio nella città di confine. "È bene precisarlo: si tratta di una ipotesi di riorganizzazione dei servizi, tuttora in corso e non conclusa, in capo ad Ats Liguria conseguente all'apertura della Casa di Comunità a Ventimiglia che ha visto, al contrario, trasferire servizi a Ventimiglia", precisa Di Muro, invitando ad attendere gli sviluppi dell'iter prima di trarre conclusioni.

Il sindaco respinge infine le critiche di chi gli contesta un presunto silenzio sulla vicenda, spiegando di aver scelto una linea improntata al confronto istituzionale piuttosto che alle dichiarazioni pubbliche. "Non corrisponde al vero che non me ne stia occupando solo perché non si leggono mie dichiarazioni pubbliche, come qualcuno vuole fare intendere; preferisco invece anteporre l'approfondimento tecnico della questione rispetto a facili deduzioni. È già in programma un confronto con il direttore Asl, dottor Anfosso, al termine del quale saranno fornite le opportune delucidazioni", conclude il primo cittadino.