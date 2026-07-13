Neuropsichiatria Infantile a Ventimiglia, il PD replica a Di Muro: "Mobilitazione avanti fino a garanzie certe"

Il dibattito sul futuro del servizio di Neuropsichiatria Infantile a Ventimiglia continua ad animare il confronto politico cittadino. A intervenire nelle ultime ore è stato il Circolo PD di Ventimiglia, che ha replicato alle dichiarazioni del sindaco Flavio Di Muro, tornando a chiedere garanzie sulla permanenza del servizio sul territorio e confermando la prosecuzione della mobilitazione avviata nelle scorse settimane insieme alle famiglie interessate.

In una nota, i Democratici affermano di prendere atto delle parole del primo cittadino, sottolineando tuttavia come l'attenzione dell'amministrazione sul tema sia arrivata solo dopo le preoccupazioni manifestate dai cittadini. "Prendiamo atto delle dichiarazioni del Sindaco Di Muro e ci fa piacere apprendere che si stia occupando della questione della Neuropsichiatria Infantile. Dispiace però constatare che il suo interessamento sia arrivato solo dopo le preoccupazioni espresse dalle famiglie e l'avvio della nostra mobilitazione", scrive il Circolo PD.

Secondo il Partito Democratico, alcuni elementi emergerebbero anche dalle recenti dichiarazioni dell'assessore Raco. "Del resto, dalle stesse dichiarazioni dell'assessore Raco emerge tra le righe come il tema non abbia ricevuto finora la necessaria attenzione da parte del Sindaco", prosegue la nota. Un passaggio con il quale il PD evidenzia quella che considera una mancanza di tempestività nell'affrontare una questione ritenuta particolarmente delicata per molte famiglie del comprensorio.

Al centro dell'intervento resta il tema della trasparenza nei confronti dei cittadini. I Democratici ribadiscono infatti che la popolazione deve essere informata con puntualità rispetto a decisioni che riguardano servizi sanitari essenziali. "Ribadiamo che i cittadini hanno il diritto di essere informati tempestivamente su ogni decisione che riguarda servizi così importanti e delicati, e non soltanto quando il Sindaco ritenga opportuno intervenire pubblicamente", sottolineano dal Circolo.

Il comunicato si conclude con la conferma delle iniziative già avviate. Il PD annuncia infatti di voler proseguire la raccolta firme e di essere pronto a mettere in campo ulteriori azioni per tutelare il presidio sanitario. "Per questo continueremo la raccolta firme e intraprenderemo ogni azione necessaria finché non avremo la certezza che il servizio di Neuropsichiatria Infantile rimanga a Ventimiglia", conclude la nota del Circolo PD, che rilancia così la mobilitazione a sostegno del mantenimento del servizio nella città di confine.