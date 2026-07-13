Bordighera: corso Italia, confronto tra Comune e commercianti sulla pedonalizzazione estiva: "Costruiamo il progetto insieme"

Prosegue il percorso dell'amministrazione comunale verso la pedonalizzazione estiva di corso Italia, nel tratto compreso tra corso Europa e via Vittorio Emanuele. Nei giorni scorsi l'assessore al Commercio Alessandro Albanese, insieme all'assessore Massimiliano Bassi e alla consigliera Sandra Silvestri, ha incontrato i commercianti della zona per illustrare il progetto e raccogliere osservazioni e proposte. Un confronto che, nonostante le perplessità emerse negli anni passati in occasione delle chiusure temporanee della strada, si è svolto in un clima di dialogo e collaborazione. Gli operatori hanno infatti apprezzato la volontà dell'amministrazione di condividere il percorso prima dell'avvio dell'iniziativa, sottolineando come fosse la prima volta, dopo circa otto anni, che rappresentanti del Comune si recavano direttamente da loro per ascoltare esigenze e suggerimenti.

"È stato un incontro interessante perché c'è stato un vero confronto e uno scambio di idee – ha spiegato Albanese –. Hanno apprezzato molto il fatto che l'amministrazione non si sia limitata a chiudere una strada, ma abbia un progetto e voglia portarlo avanti insieme a loro. Molti ci hanno anche detto di aver gradito il fatto che, dopo anni, qualcuno dell'amministrazione sia andato direttamente a confrontarsi con loro. Se sarà necessario, continueremo a confrontarci anche nei prossimi giorni per trovare soluzioni condivise. L'obiettivo è organizzare manifestazioni che possano aiutare le attività commerciali e fare in modo che l'area pedonale sia uno spazio vivo e non qualcosa di asettico".

Rispetto al passato cambia anche l'impostazione del progetto. Se negli anni scorsi corso Italia veniva chiusa e riaperta in periodi differenti, questa volta l'intenzione dell'amministrazione è quella di puntare su una pedonalizzazione continuativa durante i mesi estivi, considerata il primo passo di un percorso più ampio di riqualificazione del centro cittadino. Un approccio che, secondo quanto emerso durante l'incontro, è stato accolto positivamente dagli stessi commercianti, proprio perché fondato sul coinvolgimento preventivo degli operatori economici. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un'area più attrattiva e vivibile, capace di valorizzare le attività presenti lungo la via.

"È una prova – ha aggiunto l'assessore –. Se non si sceglie una chiusura stabile per i due mesi estivi diventa difficile anche investire in dehors più belli e curati, arricchiti dal verde. Altrimenti resterebbe semplicemente una strada con qualche tavolino. Noi vogliamo creare qualcosa di diverso e investire nel tempo". Nel corso dell'incontro si è parlato anche della viabilità. Secondo Albanese, i nuovi parcheggi starebbero già producendo effetti positivi sulla circolazione, in particolare nella parte alta di corso Italia. "Ho verificato personalmente che non si forma più il tappo nella parte alta di corso Italia. Naturalmente qualcuno continuerà ad avere una posizione contraria, ma fa parte del confronto".

L'amministrazione considera comunque la pedonalizzazione estiva come una fase sperimentale. Al termine della stagione sarà effettuato un bilancio per valutare i risultati dell'iniziativa, raccogliendo impressioni e dati utili per definire gli sviluppi futuri. L'obiettivo resta quello di arrivare, nel tempo, alla realizzazione di una vera isola pedonale, riprendendo il progetto già elaborato nel 2016 e costruendo un percorso condiviso con commercianti e cittadini.