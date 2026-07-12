Ventimiglia, maggioranza in bilico: i prossimi Consigli comunali banco di prova per la tenuta della coalizione?

Il vero banco di prova potrebbero essere i prossimi Consigli comunali, quando si misurerà la reale tenuta della maggioranza che sostiene il sindaco Flavio Di Muro. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente delicato dopo i recenti scivoloni sul numero legale, episodi che hanno alimentato dubbi sulla compattezza della coalizione. La seduta rappresenterà molto più di un semplice passaggio amministrativo: sarà l'occasione per verificare se la maggioranza dispone ancora dei numeri necessari per governare con continuità oppure se le tensioni emerse nelle ultime settimane siano destinate a trasformarsi in un problema strutturale. Sullo sfondo restano le frizioni interne che, nonostante i tentativi di ricucitura, continuano a caratterizzare la vita politica cittadina.

Le indicazioni arrivate dal recente vertice di maggioranza non sembrano, infatti, autorizzare particolari ottimismi. Quella che avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per un chiarimento interno e per ricompattare il gruppo si è trasformata, secondo quanto trapela, nell'ennesimo confronto ad alta tensione. A pesare sono state soprattutto le numerose assenze tra i consiglieri comunali, circostanza che nei corridoi del municipio viene letta come un preciso segnale politico più che come una semplice coincidenza. Da tempo, del resto, le fibrillazioni nella coalizione vengono raccontate anche attraverso difficoltà nel garantire la presenza compatta in aula, elemento che ha già prodotto conseguenze concrete durante le ultime sedute consiliari.

Tra chi ha partecipato all'incontro il clima viene descritto come particolarmente acceso. Il confronto, anziché favorire una ricomposizione, avrebbe fatto emergere ancora una volta posizioni molto distanti su alcuni dei principali dossier amministrativi. Al centro della discussione sono tornati soprattutto i temi legati all'Igiene ambientale, alla gestione delle priorità cittadine e agli equilibri all'interno della giunta, questioni che da settimane alimentano malumori tra alcuni esponenti della maggioranza. Non sarebbe mancata neppure la richiesta di un maggiore coinvolgimento dei consiglieri nelle decisioni considerate più importanti per l'attività amministrativa.

I fedelissimi del sindaco provano comunque a ridimensionare la portata dello scontro. "Il confronto è stato serrato", è la versione che filtra dall'entourage del primo cittadino, nel tentativo di presentare la riunione come un normale momento di discussione politica. Una lettura che, tuttavia, si scontra con quanto riferito da chi era presente al tavolo, dove gli attriti sarebbero emersi con particolare evidenza e le divergenze non avrebbero trovato una sintesi condivisa. Le sedie rimaste vuote, inoltre, continuano a rappresentare uno degli elementi più significativi del quadro politico, alimentando interrogativi sulla reale volontà di alcuni consiglieri di sostenere senza riserve l'azione dell'amministrazione.

L'attenzione si sposta ora sul prossimo Consiglio comunale, destinato a rappresentare un passaggio decisivo per il futuro della legislatura. Dopo le difficoltà registrate nelle ultime sedute, la maggioranza dovrà dimostrare con i fatti, e non soltanto con dichiarazioni di circostanza, di aver ritrovato unità e solidità. Per il sindaco Di Muro si apre così una fase particolarmente delicata, nella quale sarà chiamato a un complesso lavoro di mediazione per evitare che le tensioni interne continuino a riflettersi sull'attività amministrativa. Se la tregua dovesse rivelarsi ancora lontana, i prossimi passaggi in aula potrebbero trasformarsi in un banco di prova decisivo, con numeri e presenze destinati a diventare il vero termometro della stabilità politica della coalizione.