Lavori in piazza Eroi, Fratelli d'Italia chiede sgravi sul Canone Unico per mercato annonario e ambulanti: presentato un ordine del giorno

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Comune a Sanremo ha presentato un ordine del giorno con cui chiede all'Amministrazione comunale di prevedere misure di sostegno economico per gli esercenti del Mercato Annonario e per gli operatori del mercato ambulante, entrambi duramente colpiti dalle conseguenze dei lavori in corso in piazza Eroi Sanremesi. Il documento, sottoscritto dai consiglieri comunali Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio comunale con l'obiettivo di ottenere agevolazioni sul Canone Unico Patrimoniale (CUP).

Nel testo si ripercorrono gli effetti del prolungato cantiere che interessa piazza Eroi Sanremesi. Secondo i consiglieri di Fratelli d'Italia, i lavori hanno comportato pesanti modifiche alla viabilità e alle modalità di accesso alla zona, determinando un drastico calo dell'affluenza al Mercato Annonario. Parallelamente, anche il mercato ambulante avrebbe subito importanti ripercussioni, dovute alla temporanea suddivisione e delocalizzazione dei banchi in due diverse aree cittadine, con una conseguente significativa contrazione delle vendite.

L'ordine del giorno richiama inoltre il confronto avviato nelle scorse settimane con le principali associazioni di categoria. In particolare viene ricordata la richiesta avanzata da FIVA Confcommercio, dalla quale è scaturito un dialogo con Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA, durante il quale sarebbe emersa una convergenza sulla necessità di individuare strumenti concreti di sostegno per gli operatori coinvolti.

Secondo Fratelli d'Italia, l'Amministrazione comunale ha già stanziato ristori economici destinati alle attività commerciali situate nell'area direttamente interessata dal cantiere di piazza Eroi, ma gli esercenti del Mercato Annonario e gli ambulanti, pur avendo subito disagi analoghi, non avrebbero finora beneficiato di alcuna forma di indennizzo o compensazione.

Per questo motivo il gruppo consiliare impegna il sindaco e la Giunta a valutare l'introduzione di sgravi sul Canone Unico Patrimoniale, relativo all'occupazione del suolo pubblico, a favore degli operatori del Mercato Annonario e del mercato ambulante. L'obiettivo della proposta è quello di offrire un sostegno concreto alle attività economiche che, secondo i firmatari dell'ordine del giorno, stanno affrontando da mesi le conseguenze del permanere del cantiere e della conseguente riduzione dei flussi di clientela.