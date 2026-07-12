Sant'Anna e San Bernardo-Seglia, sopralluogo del Comune di Ventimiglia con il Comitato di Quartiere Magliocca

Un lungo sopralluogo, durato diverse ore e condotto metro per metro, ha interessato nel mese di giugno Via Sant'Anna, la zona di San Bernardo-Seglia e, passando per la località Case Boi, la frazione di San Lorenzo, tutte nel territorio comunale di Ventimiglia. A darne notizia è il Direttivo del Comitato di Quartiere Magliocca, presieduto dall'avvocato Davide Condrò, che ha promosso il confronto con l'amministrazione comunale ventimigliese per individuare gli interventi più urgenti da realizzare sul territorio.

Nel corso del sopralluogo è stata presa in esame in particolare la situazione della viabilità nelle frazioni di Ventimiglia, con la proposta di allargamento di Via Sant'Anna, arteria descritta come altamente trafficata. Sono stati inoltre visionati i tratti che necessitano di ripristino, anche a causa di frane e smottamenti, valutando la necessaria regimazione delle acque attraverso la previsione di cunette e canali di scolo, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza per i cittadini che percorrono quotidianamente queste strade.

Al sopralluogo hanno preso parte il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il vicesindaco dott. Agosta, l'assessore Calimera e l'Ufficio tecnico comunale, rappresentato dal dirigente ing. Sciandra e dal geom. Nocito. Per il Comitato di Quartiere erano presenti l'avvocato Davide Condrò e il dott. Sergio Pallanca.

Nel comunicato il Direttivo ringrazia tutti i partecipanti per la disponibilità dimostrata, sottolineando come l'iniziativa abbia rappresentato l'occasione per verificare di persona le criticità che i cittadini ventimigliesi affrontano quotidianamente nel percorrere le frazioni, densamente frequentate da auto e moto ma talvolta anche da mezzi pesanti, che contribuiscono al deterioramento dei manti stradali.

Il comunicato ricorda anche gli interventi già portati a termine negli ultimi anni nelle frazioni del comune: il rifacimento di alcuni tratti di asfalto, l'installazione di nuovi punti luce e, più di recente, la posa di nuovi guard rail nei tratti ritenuti più a rischio. Resta invece ancora in attesa la distribuzione del gas metano nella zona.

Soddisfazione viene espressa dal presidente del Comitato, Davide Condrò, che ringrazia "il Sindaco, il vice Sindaco, l'assessore alle frazioni e l'Ufficio tecnico per aver recepito la necessità di installare nuovi guard rail". Condrò fa riferimento anche alle problematiche legate al passaggio della fibra ottica nelle frazioni ventimigliesi, segnalate tempestivamente dal Comitato e affrontate, spiega, con una risposta rapida da parte dell'amministrazione comunale e degli uffici, ora impegnati a vigilare sul corretto ripristino dei manti stradali. "L'amministrazione, con cui collaboriamo fattivamente per segnalare ogni problematica emergente e latente, è al corrente delle criticità presenti ed auspichiamo interventi risolutivi, rimanendo a disposizione per ogni necessità o sopralluogo", conclude il presidente del CDQ Magliocca.