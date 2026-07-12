Ventimiglia: Di Muro smentisce tensioni nella maggioranza: "Solo un'ordinaria riunione, clima sereno e focus sui temi della città"

"Non ho partecipato ad alcun vertice politico e dubito che ci sia stato in mia assenza. C'è stata un'ordinaria riunione di maggioranza, questa sì, in un clima assolutamente sereno. Nulla di eccezionale". Con queste parole il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, smentisce categoricamente le presunte tensioni all'interno della maggioranza che governa la città di confine, evidenziate in un articolo pubblicato dal nostro giornale.

Il primo cittadino respinge quindi la ricostruzione di un clima di frizione politica, ribadendo che l'incontro si è svolto in un contesto di piena normalità e senza alcun elemento straordinario o motivo di preoccupazione per la tenuta della maggioranza: “Abbiamo parlato di questioni rilevanti e stringenti” – prosegue Di Muro – “come le spiagge e i lavori al mercato coperto, alla presenza dei gruppi consiliari”. Il sindaco sottolinea dunque come la riunione sia stata dedicata esclusivamente all'esame dei principali dossier amministrativi che interessano la città, con il coinvolgimento dei gruppi consiliari della maggioranza. Un confronto, evidenzia, incentrato sui temi concreti e sulle priorità dell'azione di governo, senza che emergessero particolari criticità sul piano politico o rapporti conflittuali tra le diverse componenti della coalizione.

“A fine mese” – conclude il primo cittadino frontaliero – “vi sarà il Consiglio Comunale con importanti provvedimenti come la TARI e l'assestamento di bilancio, alle cui riunioni preparatorie stanno partecipando assessori, consiglieri e uffici”. Un passaggio con il quale Di Muro richiama l'attenzione sull'intensa attività amministrativa in vista della prossima seduta consiliare, durante la quale saranno affrontati atti ritenuti fondamentali per la gestione dell'ente. Il sindaco ribadisce così che il lavoro della maggioranza procede regolarmente, con amministratori e struttura comunale impegnati nella preparazione dei provvedimenti che saranno sottoposti all'esame del Consiglio comunale.