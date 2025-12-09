Sanremo: rimpasto in giunta, Ormea "Una sfida che mi onora". Sbezzo Malfei "Sono deluso ed amareggiato"

“E’ una nuova sfida e ne sono profondamente onorata. Penso che il primo argomento a cui metterò mano è sicuramente quello del Mercato Annonario, che ha bisogno di un intervento rapido e che vada incontro alle esigenze dei commercianti”. Sono queste le prime dichiarazioni di Silvana Ormea, neo assessore al Personale e alle Attività produttive.

L’ex assessore alla cultura nell’amministrazione guidata da Alberto Biancheri ed ormai anche ex consigliere comunale (Sanremo al Centro) ha accolto con favore le deleghe assegnatele dal sindaco Mager che terrà (per ora) ad interim, quelle delle Finanze e delle società partecipate che erano di Giuseppe Sbezzo Malfei “Per poi valutare successivamente ulteriori accorgimenti".

“E’ una sfida nuova – prosegue Silvana Ormea – per quanto riguarda le attività produttive mentre la delega al personale l’ho già avuta. Inizierò da domani a lavorare sull’Annonario prendendo in mano il regolamento. Lo studierò bene e poi ne parlerò con le associazioni con le quali voglio aprire un dialogo sereno e costruttivo. Voglio poi portarlo in consiglio a gennaio perché è un passo fondamentale per il futuro della struttura e dei commercianti che vi lavorano. Le concessioni sono valide ancora per tutto il 2026 ma bisognerà lavorare a quelle future, per le quali devono arrivare le linee guida del governo”.

Dopo la conferma arrivata in tarda mattinata dal sindaco, Silvana Ormea si è subito sentita con Lucia Artusi (alla quale rimangono le deleghe al demanio e ai fondi europei) per il passaggio delle consegne. Visto che si dovrà occupare di attività produttive, il neo assessore Ormea dovrà anche metter mano su piazza Bresca ed il resto delle piazze e vie interessate dalla movida: “Anche in questo caso ne parlerò con la Artusi e sicuramente incontrerò commercianti e associazioni, oltre al Civ appena creato”.

“Sono pronta a fare un buon lavoro e sono felice per ‘Sanremo al Centro’ – ha terminato Silvana Ormea – e vorrei ringraziare il sindaco per la fiducia che ha riposto in me. Sono convinta che, seppur si tratti di una sfida, riuscirò a lavorare al meglio con il nostro primo cittadino, i colleghi di giunta e con tutto il consiglio comunale, sia con gli esponenti di maggioranza che con quelli di opposizione”.

Poche parole, invece, per l’ex assessore Giuseppe Sbezzo Malfei che, seppur rinviando le dichiarazioni ad una prossima conferenza stampa che sarà convocata a breve, non ha nascosto la delusione per una decisione che era comunque nell’aria da tempo: “Sono deluso ed amareggiato – ha detto - ma voglio fare passare qualche giorno prima di esprimermi. Nell’incontro che organizzerò con i media spiegherò sicuramente la verità di chi ha vissuto questi 14/15 mesi dalla nomina ad oggi”.