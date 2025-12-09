Cambio in Giunta a Sanremo: Mager revoca le deleghe a Sbezzo Malfei e nomina assessore Silvana Ormea (Personale e Attività produttive)

Se ne è parlato per diversi mesi e, questa mattina il sindaco Alessandro Mager, nell’ambito di un accordo politico di coalizione raggiunto e preannunciato già da tempo, ha firmato il provvedimento di revoca delle deleghe dell’assessore Giuseppe Sbezzo Malfei e, contestualmente, ha nominato quale nuovo assessore la consigliera comunale Silvana Ormea.

"La scorsa primavera – dichiara il sindaco - fu stabilito e concordato tra le liste civiche di coalizione questo passaggio. Come già preannunciato, il provvedimento di stamani è frutto quindi di un accordo politico di diversi mesi fa, di cui mi sono fatto garante. All'assessore uscente Sbezzo Malfei, a cui vanno la mia stima e la mia riconoscenza per il lavoro portato avanti in questa prima parte di mandato, ho ribadito tali concetti nell'ambito di un lungo colloquio avuto qualche giorno fa, e che ha fatto seguito ad un incontro già avvenuto a settembre".

Per quanto concerne la distribuzione delle deleghe, il sindaco spiega le sue scelte: "Silvana Ormea entra in Giunta con le deleghe del Personale e delle Attività produttive. Io terrò per me, ad interim, le deleghe delle Finanze e delle Società partecipate, per poi valutare successivamente ulteriori accorgimenti". In Consiglio comunale, al posto di Silvana Ormea entrerà l'ex assessore al turismo, Giuseppe Faraldi.