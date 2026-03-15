Ventimiglia, in tanti all'incontro su "Le ragioni del Sì: un referendum per il futuro" (Foto)

Centrotrenta persone all'incontro su "Le ragioni del Sì: un referendum per il futuro" proposto da Forza Italia ieri pomeriggio a Cala del Forte a Ventimiglia.

L'evento incentrato sulle ragioni del Sì al referendum del 22 e 23 marzo ha visto la partecipazione di illustri ospiti. Hanno portato i loro saluti il consigliere provinciale, consigliere comunale di Ventimiglia e segretario cittadino di Forza Italia Gabriele Amarella, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il segretario provinciale di Forza Italia Simone Vassallo, il segretario regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, l’assessore regionale Marco Scajola, il vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio e Massimiliano Salini, vicepresidente del PPE al Parlamento Europeo.

Il cuore dell'evento sono stati gli interventi tecnici sulla riforma dell'avvocato penalista Beatrice Rinaudo e del dottor Antonio Rinaudo, già pubblico ministero della DDA della Procura di Torino, nonché vicepresidente del comitato "Cittadini per il Sì". Hanno chiuso l'evento, moderato dalla dottoressa Mara Cilli, le conclusioni di Claudio Scajola, presidente della Provincia di Imperia.

Per l'occasione, tra il pubblico, erano presenti anche il vicesindaco Marco Agosta, l'assessore Milena Raco, i consiglieri comunali Roberto Parodi, Gaetano Scullino e Gabriele Sismondini, la dama ai meriti di Savoia e segretario cittadino di Azzurro Donna Patrizia Bottiglieri, il consigliere comunale di Camporosso Maurizio Morabito.