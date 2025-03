Sanremo si riempie di musica e colori: la parata di bande e gruppi folkloristici incanta il pubblico (Foto e video)

Sanremo ha vissuto un pomeriggio all’insegna della musica, della tradizione e dell’allegria con la grande parata di bande musicali e gruppi folkloristici, che ha animato le vie e le piazze cittadine in vista del gran finale di domani con la sfilata dei carri fioriti.

L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi ensemble provenienti da diverse località, è stato un vero successo, richiamando un folto pubblico tra cittadini e turisti. Lungo il percorso, le esibizioni hanno regalato un’atmosfera di festa, con suoni e coreografie che hanno celebrato il forte legame tra Sanremo e la sua storia culturale.

A rendere ancora più speciale la manifestazione è stata la presenza delle istituzioni cittadine e regionali, che hanno voluto partecipare per sottolineare l’importanza di eventi come questo per la promozione del territorio e della sua identità. Il meteo ha graziato Sanremo, regalando un pomeriggio ideale per lo svolgimento della parata. Le condizioni climatiche favorevoli hanno permesso di godere appieno dello spettacolo, senza intoppi, e di accogliere nel migliore dei modi gli artisti che hanno sfilato tra le strade della città.

Con la parata di oggi, Sanremo ha ufficialmente scaldato i motori per il grande appuntamento di domani: la sfilata dei carri fioriti, cuore pulsante di Sanremoinfiore 2025 e che il nostro giornale trasmetterà in diretta (qui la notizia). Dopo l’entusiasmo di questa giornata, tutto è pronto per accogliere l’evento più atteso, in cui la città si trasformerà in un giardino in movimento, celebrando la sua tradizione florovivaistica con composizioni spettacolari e il consueto trionfo di colori e profumi.

Sanremo si prepara quindi a vivere l’atto finale di una manifestazione che ogni anno conquista e incanta, unendo cultura, musica e bellezza in un connubio unico e inimitabile.

(Foto di Erika Bonazinga)