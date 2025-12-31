Ospedaletti inaugura il 2026 con la Festa della Rosa e il tradizionale Cimento Invernale

Domani, 1 gennaio 2026, dalle h.11 sula Pista Ciclabile il Comune di Ospedaletti conferma la tradizionale 'Festa della rosa'. A tutte le donne presenti verrà consegnata, sino ad esaurimento scorte floreali, la rosa degli auguri di Buon Anno da parte dell'Amministrazione pubblica.
Venerdì 2 gennaio2026 viene confermato il 'Cimento Invernale'. Appuntamento alle h.11 presso i Bagni La Playa per il primo tuffo in mare dell'anno nuovo con il supporto fondamentale del 'Descu Spiaretè', l'associazione locale di volontari sempre presente al fianco dell'Amministrazione di Ospedaletti in occasione di eventi e manifestazioni.