Bussana Vecchia: l’elicottero segna l’inizio del restauro dell'oratorio della Chiesa Piccola (Foto e video)

La mattinata di Bussana Vecchia è stata movimentata improvvisamente dall'arrivo di un elicottero che ha sorvolato i cieli del piccolo borgo, che hanno sancito una giornata storica: questa mattina sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro dell'oratorio della Chiesa Piccola, che si trova vicino alla chiesa di Sant’Egidio, realizzata a fine medioevo. Per la prima volta dal 1887, viene effettuato un intervento diretto di riparazione sull’edificio, grazie a un progetto del Ministero della Cultura presentato lo scorso settembre a Santa Tecla.

La ditta incaricata, proveniente da Asti, ha portato i ponteggi necessari all’intervento, nonostante un lieve ritardo causato dal maltempo che ha complicato l’arrivo dell’elicottero. I lavori, prevedono un restauro conservativo con la realizzazione di una nuova copertura sia interna che esterna, per garantire la protezione e la valorizzazione dell’oratorio. Il cantiere sarà gestito dalla ditta Cesap, coadiuvata in subappalto dalla ditta Galasso, e si prevede che i lavori dureranno circa un anno.

L'arrivo dell'aeromobile ha incuriosito diversi residenti di Bussana Vecchia, che sono accorsi per filmare il momento in cui sono iniziate le operazioni di scarico dei materiali, che l'elicottero recuperava in un'area vicina per poi portarli nella piccola piazza, dove gli operai si sono occupati di sganciare ponteggi e pannelli ammucchiandoli da parte (senza che l'elicottero atterrasse mai a terra).

"Quella di oggi è una data storica - commenta il consigliere comunale Vittorio Toesca, residente a Bussana Vecchia - è la prima volta dal 1887 che le istituzioni prendono in carico una parte di Bussana Vecchia per la ristrutturazione. L'oratorio è in condizioni precarie da tempo, il progetto è stato presentato a settembre dal rup ministeriale, e oggi si inizia coi lavori, che anche i residenti aspettavano".

L’ex oratorio, che in passato è stato utilizzato anche come lazzaretto (nel corso del '600) e recentemente come spazio espositivo per mostre e eventi, verrà trasformato in uno spazio multifunzionale culturale. Il progetto punta a rendere la struttura un’attrazione turistica per i residenti e i visitatori di Bussana Vecchia, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del borgo.

L’intervento rappresenta un passo significativo per la tutela e il recupero del patrimonio architettonico della zona, offrendo una nuova vita a un edificio che ha attraversato secoli di storia e che ora si prepara a diventare un punto di riferimento culturale per la comunità e per il turismo locale.