Il Festival di Sanremo 2027 prende vita sul set: De Sica e Santamaria girano “The Label” tra Ariston e centro città (Foto)

Sanremo 2027, ecco il Festival del prossimo anno. No, non è vero perché è solo una finzione cinematografica. Stiamo parlando di ‘The Label’, la serie tv che viene girata dalla ‘Be Water Film’, società che produce film, serie tv e documentari e che, negli ultimi tempi, ha anche annoverato le ultime due uscite cinematografiche di Cristian De Sica, ovvero i film ‘Agata Christian’ e ‘Cortina Express’. Ed è proprio De Sica, insieme a Claudio Santamaria, tra i protagonisti della serie tv che, nei giorni scorsi ha visto una serie di riprese poco sotto il casinò in via Padre Semeria e che oggi, invece, è tra via Matteotti e via Mameli per nuovi ciak, di fronte al tempio della musica matuziana.

Tante le comparse selezionate proprio a Sanremo ma il set vede l’Ariston allestito all’esterno come se fosse in corso il Festival ed anche in via Matteotti è stata sistemata una moquette, che va a ripercorrere il ‘carpet’ che ogni anno viene sistemato per il passaggio dei cantanti del lunedì. Oggi pomeriggio, vista la presenza di macchine da ripresa, gazebo per gli attori e le transenne con gli striscioni ‘Sanremo 2027’, moltissimi sono i curiosi che si sono avvicinati al set, che si sviluppa tra via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D’Olmo. Dopo la serie tv di Carlo Verdone, che lo ha visto direttore artistico al Festival in 'Vita da Carlo 3', questa volta il protagonista è il cognato Christian De Sica, attore tra i più stimati in Italia per i suoi tanti film che ha girato da quando era giovanissimo e noto anche per i suoi ‘cinepanettoni’. Sanremo si conferma brand d’eccezione per il cinema e il Festival sempre più appetibile anche per chi produce serie televisive sulle piattaforme.

Top secret, almeno per il momento, la trama della serie televisiva che, oltre a De Sica e Santamaria, vedrà come attori di spicco Carolina Crescentini e l’intramontabile Ornella Muti. Per Sanremo un altro modo per essere sempre al centro delle attenzioni nello show business nazionale ed internazionale.