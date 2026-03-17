Terme di Lurisia a Sanremo: un incontro per scoprire un’eccellenza del benessere ancora poco conosciuta

Domani alle ore 15.00, presso Palazzo Roverizio,via Escoffier 29, si terrà un incontro dedicato alle Terme di Lurisia con l’obiettivo di presentare al territorio un’offerta che unisce salute, natura e qualità della vita.

L’iniziativa, aperta a tutti a ingresso libero,prevede un momento di benvenuto e introduzione, la proiezione di un video informativo sulle terme, una presentazione delle proprietà delle acque e dei trattamenti disponibili, seguita da una dimostrazione pratica di massaggio e da uno spazio finale dedicato al confronto con il pubblico.

Le Terme di Lurisia, situate ai piedi delle Alpi Marittime, rappresentano una realtà consolidata nel panorama termale italiano, grazie alle caratteristiche delle loro acque, note per i benefici in ambito dermatologico e respiratorio, oltre che per il loro effetto rigenerante sul piano psicofisico.

Nonostante la relativa vicinanza a Sanremo,questa struttura resta ancora poco conosciuta da molti residenti del Ponente ligure. Proprio per questo, l’incontro di domani si propone come un’opportunità concreta per informarsi, conoscere più da vicino i servizi offerti e valutare nuove possibilità di benessere accessibili senza lunghi spostamenti.

Un appuntamento pensato non solo per gli appassionati del settore, ma per chiunque voglia dedicare maggiore attenzione alla propria salute e scoprire un’alternativa di qualità, a pochi passi dal proprio territorio.