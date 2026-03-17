Sanremo: “Instrumenta Pataphysicae”, laboratorio musicale sugli strumenti ibridi con Freddy Colt alla Cattedra di ’Patafisica

Quinto appuntamento dell’anno per la Cattedra di ’Patafisica dell’Accademia della Pigna: dopo il successo degli incontri precedenti, curati rispettivamente da Domenico Graglia, Fabio Barricalla, Alberto Pulinetti e Marco Maiocchi, questo sabato, dalle ore 16:00 alle 18:30, è in programma l’appuntamento a cura di Freddy Colt.

Instrumenta Pataphysicae propone un viaggio tra strumenti musicali ibridi, bizzarri e futuribili: strumenti progettati e mai realizzati, lontani da una tradizionale lezione accademica di organologia (la scienza che studia gli strumenti musicali), per offrire invece un focus su curiosi “arnesi per fare musica”.

Così come accade nel regno animale e vegetale, anche nella tecnologia musicale l’uomo ha cercato non solo di costruire nuovi strumenti, ma anche di combinare elementi diversi, dando vita a “creature” tanto insolite quanto affascinanti. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento nacque così un vero e proprio armamentario di strumenti ibridi: mando-lyra, chitarra-arpa, violino a tromba e molti altri.

Il docente illustrerà, con immagini ed esempi sonori, le specie più curiose e singolari. È inoltre previsto un piccolo laboratorio per la costruzione estemporanea di strumenti musicali.

Freddy Colt – sanremese doc – è Accademico della Pigna per la Musicologia, maestro arrangiatore, direttore d’orchestra e “Sultano dello Swing”. Nel 2026 celebra 35 anni di attività professionale nello spettacolo. È autore di saggi di storia musicale, biografia e araldica, nonché editore de Lo Studiolo e della rivista The Mellophonium.

Il secondo anno della Cattedra di ’Patafisica, grazie alla partnership con Fondazione Pata, proseguirà fino a giugno con numerosi appuntamenti, non solo a Sanremo ma anche a Milano e in Val della Torre (Città Metropolitana di Torino).

Prossimi appuntamenti

Aprile

Sabato 11, ore 16:00–18:30 – Studio Opdipo, Via G. Previati 33, Milano

Aldo Spinelli – Letteratura potenziale: guida alla realizzazione di componimenti poetici e letterari “a restrizione” (acrostici, tautogrammi, haiku, ecc.).

Sabato 18, ore 16:00–17:59 – Chez Pataphysique, Piazza Municipio 11, Val della Torre (TO)

Domenico Graglia – Cos’è la Patafisica? Interviste e dialoghi con ospiti speciali.

Dalle ore 18:00 brindisi per il finissage della mostra “Laval est Pataphysique” con performance artistiche.

Sabato 25, ore 16:00–17:59 – Chez Pataphysique, Piazza Municipio 11, Val della Torre (TO)

Domenico Graglia – Cos’è la Patafisica? Interviste e dialoghi con ospiti speciali.

Dalle ore 18:00 vernissage della mostra “Accademia della Pigna” con performance artistiche.

Maggio

Sabato 9, ore 16:00–18:30 – Studio Opdipo, Milano

Giovanni Ricciardi – Disegno creativo: esperimenti tra “crea i puntini e uniscili”, dettato grafico, disegno aumentato, sculture di carta e altro.

Sabato 23, ore 16:00–18:30 – Studio di Architettura A. Pulinetti, Strada Canessa 4, Sanremo

Luisa Repola – Musica potenziale: esecuzioni musicali con strumenti anomali e restrizioni, aperto anche ai non musicisti.

Sabato 30, ore 16:00–18:30 – Studio di Architettura A. Pulinetti, Sanremo

Alberto Pulinetti – Progetto di un oggetto che serve anche alle giraffe: principi di design e progettazione collettiva con la presenza di una “giraffa” amica.

Giugno

Venerdì 26 – Sabato 27 – Domenica 28

Lezioni, laboratori, esposizioni e performance in occasione del Simposio di ’Patafisica, con ospiti da tutta Italia (e non solo), per tre giorni di evento conclusivo del secondo anno della Cattedra.

È prevista la pubblicazione a stampa degli elaborati dei partecipanti in una raccolta finale a testimonianza delle attività svolte.

Per qualsiasi informazione supplementare è possibile scrivere a: fondazionepata@officinebrand.it oppure è possibile presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per poterVi partecipare.

Nota: il programma può subire variazioni; gli iscritti saranno tempestivamente informati.

