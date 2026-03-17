Sanremo celebra il fiore con un video tra tradizione, lavoro e identità del territorio ligure

Sanremo si racconta attraverso i suoi fiori. In occasione della prossima edizione del Corso Fiorito di Sanremo, in programma domenica 29 marzo, l’assessorato alla floricoltura guidato da Ester Moscato ha realizzato un video che celebra una delle tradizioni più autentiche del territorio. Il progetto, curato da RebelDigital, è un vero e proprio viaggio visivo che mette al centro il fiore come simbolo identitario della città, da sempre conosciuta come “Città dei Fiori”. Le immagini accompagnano lo spettatore lungo tutta la filiera floricola: dall’ibridazione alla coltivazione nei vivai locali, fino alla raccolta, selezione e composizione.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio floricolo locale e di promuovere la cultura del fiore, elemento identitario della città”, ha spiegato Moscato, sottolineando il ruolo centrale degli eventi che negli anni hanno contribuito a rafforzare l’immagine di Sanremo. Nel racconto trova spazio anche il Mercato dei Fiori di Sanremo, diventato punto di riferimento per l’intero comparto: un luogo dove si incontrano produzione, commercio e innovazione. Il video rende omaggio al lavoro di produttori, commercianti e maestri fioristi, custodi di una tradizione che continua a rinnovarsi. Tra petali e colori, emerge un patrimonio fatto di creatività artigianale, qualità e profondo legame con il territorio del ponente ligure.

Attraverso questa iniziativa, Sanremo ribadisce il valore del fiore come espressione di bellezza e armonia, capace di raccontare emozioni e stagioni, ma anche il futuro di un settore che unisce innovazione, professionalità e passione. Il video è stato pubblicato sui canali social dedicati alla promozione turistica della città.