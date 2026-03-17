Sanremo, Musica Sacra per il Venerdì Santo alla Chiesa Luterana: concerto del Coro Nova Tempora con musiche di Bach

Un concerto dedicato alla spiritualità e alla grande tradizione corale europea accompagnerà il Venerdì Santo a Sanremo. Venerdì 3 aprile 2026 alle ore 18, la Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo, in corso Garibaldi 37, ospiterà l’evento “Musica Sacra per il Venerdì Santo”. L’iniziativa proporrà un repertorio di grande intensità spirituale con brani di Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude, Rihards Dubra, Antonio Lotti e Giovanni Battista Pergolesi, compositori che hanno segnato profondamente la storia della musica sacra europea.

Protagonista della serata sarà il Coro Nova Tempora, diretto dal soprano e direttore Gabriella Costa. All’organo e alla tastiera sarà presente Daria Malakhova, che accompagnerà il coro nell’esecuzione delle composizioni in programma. Il concerto rientra tra le iniziative culturali ospitate nella chiesa luterana della città ed è realizzato anche grazie al sostegno dei fondi Otto per mille della Chiesa Evangelica Luterana.

L’ingresso sarà libero, con offerte benvenute, offrendo così alla cittadinanza e ai visitatori l’opportunità di vivere un momento musicale e spirituale particolarmente significativo nel clima del Venerdì Santo.