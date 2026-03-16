Due giorni di incontri, iniziative ed eventi: Vallebona ospita l'EuroApe 2026

Due giorni di incontri, iniziative ed eventi dedicati all’Ape. Vallebona il 18 e 19 aprile ospiterà l'EuroApe 2026.

Un momento di incontro e festa tra apisti per condividere la passione per l’Ape, scoprire il territorio e celebrare gli 80 anni dell’Ape e i 20 anni dell’Ape Club d’Italia.

A Vallebona l’Ape non è solo un mezzo di lavoro, è parte della storia del borgo. Con il tempo è, infatti, entrata nelle tradizioni del paese diventando, tutta addobbata, protagonista di momenti di festa. "Tirate fuori l'Ape e preparatevi: ci vediamo il 18 e 19 aprile in piazza!" - dicono gli organizzatori - "Vi aspettiamo per fare festa insieme a noi!".