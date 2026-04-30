Festa della Mamma a Ventimiglia: camminata emozionale tra natura, benessere e tecnologia sul Sentiero delle Calandre

In occasione della Festa della Mamma, l’Associazione NOI4YOU, con il patrocinio del Comune di Ventimiglia, propone un evento originale che unisce sport, natura e introspezione in un’unica esperienza coinvolgente. Si tratta di una camminata itinerante guidata lungo il suggestivo Sentiero delle Calandre, pensata per creare una dimensione speciale grazie all’utilizzo di cuffie Bluetooth. Una soluzione innovativa che consente ai partecipanti di vivere una vera e propria “bolla di benessere collettiva ma intima”, in cui movimento e riflessione si fondono armoniosamente.

L’iniziativa è rivolta a donne, mamme, famiglie e a chiunque desideri celebrare l’universo femminile, offrendo un percorso che non è solo fisico, ma anche simbolico ed emotivo. L’atmosfera promessa è dinamica, emozionale e rigenerante, ideale per ritagliarsi un momento di cura personale immersi nella bellezza del paesaggio. La partenza è prevista alle ore 10.30 dal Forte dell’Annunziata, da cui prenderà il via un itinerario scandito da diverse tappe strategiche. Durante il percorso panoramico sul Sentiero delle Calandre, i partecipanti potranno alternare momenti di attività fisica a pause dedicate al benessere.

Tra le esperienze proposte:

Esercizi di tonificazione funzionale , accompagnati da “pillole di benessere femminile”

, accompagnati da Soste nell’ area relax presso il Porto Cala del Forte

Sessioni di stretching e mobilità articolare

Momenti di defaticamento e rilassamento guidato fronte mare

Ogni tappa è pensata per offrire un equilibrio tra movimento e arricchimento personale, valorizzando il tempo dedicato a sé stessi e alla condivisione.

L’organizzazione garantirà un’esperienza sicura e curata nei dettagli, occupandosi della fornitura di cuffie sanificate, della presenza di istruttori qualificati e della gestione delle iscrizioni, nel pieno rispetto dell’ambiente e del percorso naturale. Un appuntamento che si preannuncia come molto più di una semplice camminata: un’occasione per celebrare la figura femminile in tutte le sue sfumature, tra energia, consapevolezza e connessione con la natura.