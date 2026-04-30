Taggia celebra i suoi illustri con uno spettacolo itinerante tra storia, arte e memoria nel centro storico

Taggia si prepara a rendere omaggio ai suoi protagonisti più rappresentativi con “I personaggi più illustri di Taggia. Da San Benedetto a Salvatore Revelli”, proposta teatrale inserita nell’ambito di Meditaggiasca. L’evento andrà in scena domani, 1° maggio (ore 14.45 e replica alle 17) e il 2 maggio (ore 15.30), offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra storia e spettacolo.

Si tratta di uno spettacolo itinerante, sviluppato lungo un breve ma suggestivo percorso nel cuore del centro storico, tra carruggi e scorci caratteristici, dove il teatro si fonde con l’identità del territorio. Il viaggio prende avvio con San Benedetto, figura profondamente radicata nella tradizione locale, venerato da secoli per aver salvato il paese dalle incursioni dei predoni. A interpretarlo sarà Gioacchino Logico. Si prosegue con Pasquale Anfossi, tra i più importanti compositori del Settecento, noto anche per essere stato fonte d’ispirazione per Mozart, portato in scena da Manuel Paroletti. Spazio poi a Eleonora Curlo Ruffini, patriota e madre di patrioti, interpretata da Graziella Tufo, simbolo del fervore risorgimentale e dell’impegno civile.

La penultima tappa è dedicata a Giovanni Ruffini, patriota e scrittore, affidato a Marco Silvano Corradi: grazie al suo romanzo “Il dottor Antonio”, contribuì alla nascita dei primi flussi turistici verso la Riviera. Gran finale con Salvatore Revelli, considerato il più importante scultore italiano dell’Ottocento, autore della statua della Madonna Miracolosa di Taggia, che sarà interpretato da Marino Longo. Le introduzioni dei vari personaggi saranno curate dal giornalista Gianni Micaletto, mentre i testi portano la firma dello stesso Corradi.

Un appuntamento che unisce cultura, teatro e valorizzazione del patrimonio locale, offrendo al pubblico un modo originale per riscoprire la storia e le radici di Taggia.

(Nella foto Gioacchino Logico)