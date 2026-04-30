Esibizioni, torneo con balestra antica da banco e posa di albero: a Ventimiglia va in scena il XXXIX 'Ciantamazu'

Esibizione di musici e sbandieranti, torneo con balestra antica da banco, posa e benedizione di albero con canti rituali in dialetto ventimigliese. Domenica 10 maggio dalle 15 al Resentello andrà in scena il XXXIX 'Ciantamazu'. L'evento, a ingresso libero, è proposto dalla Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia in collaborazione con il comitato di San Secondo, la Compagnia Ventemigliusi, il Sestiere Auriveu e con il patrocinio del Comune e di Regione Liguria.

"Alle 15 è prevista l'esibizione con i tamburini e sbandieratori mentre alle 15.15 andrà in scena il tiro con balestra antica da banco al bersaglio 'piatto'" - fanno sapere gli organizzatori - "Alle 16.15 è in programma l'esibizione con i tamburini e sbandieratori mentre alle 16.30 vi sarà il tiro con balestra antica da banco al bersaglio 'Tasso'".

"Alle 17 si terrà la premiazione della gara con le balestre e l'assegnazione della 'contessina di maggio 2026'" - svelano gli organizzatori - "Alle 17.30 prenderà il via il corteo che andrà sino all'aiuola dei giardini dei carabinieri di via Roma per la posa dell'albero in onore del primo nato in zona Auriveu nel 2026 con lettura di poesie in dialetto ventimigliese da parte della Cumpagnia d'i Ventemigliusi. Alle 18 la manifestazione si chiuderà con rinfreschi e ringraziamenti ai giardini pubblici Tommaso Reggio in via Vittorio Veneto".