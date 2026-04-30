Studenti e imprese a confronto: a Imperia torna Orientamenti Career Talk (Video)

Torna mercoledì 6 maggio a Imperia, presso l'Auditorium della Camera di Commercio, dalle 9 alle 12.30, “Orientamenti Career Talk”, l’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Nel corso della mattinata, ragazzi e ragazze avranno l’opportunità di incontrare aziende e professionisti dei principali settori produttivi del ponente ligure, in momenti di dialogo diretto pensati per raccontare esperienze concrete, percorsi formativi e opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.

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L’incontro, organizzato con la collaborazione di Confindustria Imperia e Camera di Commercio Riviere di Liguria, vuole offrire agli studenti strumenti concreti per orientarsi nelle scelte future, attraverso il contatto diretto con professionisti e imprese.

“Mercoledì 6 maggio torna a Imperia, per la seconda edizione, Career Talk -dichiara l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola- un evento che rappresenta un’occasione unica per i nostri ragazzi di incontrare alcune delle più importanti realtà del territorio. Saranno più di 350 gli studenti, provenienti dalle scuole superiori della provincia, che avranno l’opportunità di scoprire da vicino il mondo del lavoro. Interverranno relatori di eccellenza: otto aziende racconteranno la propria esperienza e il proprio percorso ai giovani presenti. Sarà un momento di confronto significativo, che permetterà ai ragazzi di dialogare direttamente con chi ogni giorno opera nel mondo produttivo. Come Regione, attraverso le straordinarie risorse FSE, ci impegniamo a fornire ai nostri giovani strumenti concreti per orientarsi nel futuro e costruire il proprio percorso professionale”.