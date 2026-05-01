1976–2026, l'alpino ventimigliese Dario Canavese rappresenta la sezione Ana di Imperia al 50° anniversario del terremoto del Friuli (Foto)

L'alpino ventimigliese Dario Canavese rappresenterà la sezione Ana di Imperia al 50° anniversario del terremoto del Friuli in programma venerdì 1 e sabato 2 maggio a Pinzano al Tagliamento (Pn), sede del cantiere 10.

"Al cantiere di Pinzano erano state assegnate le sezioni di Conegliano Veneto, Imperia, Pordenone, Savona, Treviso e Vittorio Veneto" - fa sapere l'alpino Dario Canavese - "Pinzano al Tagliamento era la sede del Cantiere n° 10 per la ricostruzione del Friuli, diretto dal geometra Alberto Raimondo, presidente sezionale A.N.A. di Imperia. Io ero andato a lavorare come volontario, sono, infatti, stato un cantierista. Prestai servizio in Friuli nel 1976. Il gruppo di Ventimiglia aveva, inoltre, contribuito alla sottoscrizione a favore del Friuli organizzata dalla sezione Ana di Imperia con un versamento di 500.000 lire. Parteciperò, dunque, insieme all’alfiere Luca all'anniversario del terremoto del Friuli, avvenuto il 6 maggio 1976, con il vessillo sezionale rappresentando così Ventimiglia e la provincia di Imperia".

Secondo il programma questa sera alle 20 a Valeriano, centro civico Candon in via Roma, andrà in scena lo spettacolo del Gruppo Ottetto sezione di Treviso: 'terremoto 1976' con coro e immagini inedite. Sabato 2 maggio, invece, alle 9.30 nell'area esterna della stazione ferroviaria di Pinzano al Tagliamento vi sarà il raduno dei partecipanti dopo l'arrivo del treno storico da Treviso via Sacile, alle 10.15 vi sarà la resa degli onori al Labaro Ana mentre alle 10.30 si terranno lo scoprimento e benedizione del cippo del Pennone e l'alzabandiera. A seguire sono previsti un corteo al Monumento ai Caduti e la deposizione di una corona d'alloro, onori alle vittime del terremoto e la deposizione di una corona di fiori in piazzetta 6 Maggio, i discorsi ufficiali sul sagrato della chiesa parrocchiale e la celebrazione della santa messa presieduta dal vescovo di Concordia-Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, e accompagnata dal coro Ana di Spilimbergo. Infine, onori finali al Labaro Ana.