Sanremo, folla e bagni al mare per il Primo Maggio: è già estate nella Città dei Fiori (Foto)

Fiumi di persone in via Matteotti, spiagge affollate da residenti e turisti, e un clima estivo che sta regalando a Sanremo un Primo Maggio da cartolina. La festa dei lavoratori si è trasformata in un vero e proprio debutto stagionale per la Riviera dei Fiori, che ha accolto l'ondata di visitatori con cieli sereni, temperature miti e l’immancabile fascino delle sue vie centrali.

Fin dal mattino, la zona pedonale di via Matteotti è stata invasa da una folla eterogenea e vivace, tra cui molti giovani e famiglie, ma anche tanti turisti in arrivo dalla vicina Francia e dalle regioni del Nord-Ovest. Complice il ponte festivo e le previsioni meteo azzeccate, la città sta vivendo una giornata da piena estate, con traffico sostenuto, parcheggi al limite della capienza e stabilimenti balneari già operativi.

Lunghe code ai bar e ristoranti del centro, mentre in spiaggia, dai Tre Ponti passando per la zona del lungomare Imperatrice, in tanti non hanno resistito al richiamo del mare: c’è chi ha deciso di prendersi il sole sin dalle prime ore del mattino e chi ha già inaugurato la stagione dei tuffi.

La giornata del Primo Maggio conferma così le aspettative degli operatori del settore turistico e commerciale, che confidano nei ponti per risollevare un inizio di stagione segnato da incertezze meteo e qualche disdetta pasquale. A Sanremo, però, l’estate sembra già cominciata. E con queste premesse, la Riviera si prepara a un mese di maggio ricco di eventi e affluenze.