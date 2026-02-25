Ventimiglia–Montecarlo, nuovo servizio per i frontalieri: bus privato prenotabile tramite app

Un bus privato prenotabile tramite app. E' il nuovo servizio che l'Amministrazione Di Muro sta valutando per agevolare i frontalieri che ogni giorno da Ventimiglia si recano in Francia e nel principato di Monaco per lavorare. Ieri, si è, infatti, svolta una riunione in Comune a riguardo a cui hanno partecipato il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e il consigliere comunale Roberto Parodi.

"Ogni giorno tanti nostri concittadini attraversano il confine per lavorare nel Principato di Monaco, facendo i conti con cantieri, traffico e disagi ferroviari. In Comune abbiamo approfondito una proposta innovativa presentata da Frontalieri zzz: un servizio di bus privato su prenotazione tramite app, con corse attivate in base alle richieste e agli orari di lavoro degli utenti" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "L’idea è quella di offrire un posto garantito, ottimizzare i flussi negli orari di punta e ridurre l’impatto del traffico veicolare lungo la tratta Ventimiglia–Montecarlo".

"Stiamo lavorando con il MIT, Regione Liguria e Provincia di Imperia per definire autorizzazioni, aspetti normativi e compatibilità con il trasporto pubblico locale. Se il progetto sarà strutturato nel rispetto delle regole e senza criticità, il Comune è pronto a fare la propria parte per sostenerne l’avvio" - sottolinea il primo cittadino - "L’obiettivo è semplice: meno code, tempistiche più brevi ed un servizio più efficiente per i nostri frontalieri".