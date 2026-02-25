Ventimiglia, Di Muro: "Oggi iniziamo a costruire la passerella, promessa mantenuta" (Foto e video)

Giornata storica per Ventimiglia. Con l'inizio dell'allestimento del cantiere prendono ufficialmente il via i lavori di ricostruzione della passerella sul fiume Roia, che era stata distrutta dalla tempesta Alex nell’ottobre del 2020.

L'Amministrazione Di Muro ha rivisto il progetto presentato dalla precedente amministrazione guidata da Gaetano Scullino creandone uno nuovo, ha approfondito gli studi tecnici, ha affrontato le conferenze dei servizi, ha ottenuto tutti i pareri necessari e ha ricevuto un importante contributo economico da parte di Regione Liguria per poter ridare ai ventimigliesi l'amata passerella. "E' una grande emozione" - commenta il sindaco Flavio Di Muro presente questa mattina sulla sponda del fiume Roia insieme al vicesindaco Marco Agosta, agli assessori Adriano Catalano e Domenico Calimera, al presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari e ai consiglieri comunali Gabriele Amarella, Franco Ventrella, Roberto Parodi, Enzo Di Marco e Franca Bonadonna - "La passerella è un simbolo ed è un'opera strategica di collegamento sul fiume Roia. Ringrazio il nostro dirigente Sciandra, il direttore dei lavori, l'impresa, gli addetti alla sicurezza e tutti coloro che lavoreranno da oggi concretamente per realizzare la passerella. Ringrazio, inoltre, Regione Liguria perché grazie al suo contributo quest'opera peserà veramente poco sulle casse comunali".

La passerella, secondo il progetto, avrà una pila unica centrale e consentirà di collegare strategicamente Marina San Giuseppe e il porto Cala del Forte con il Borgo e il centro di Ventimiglia. "E' una scelta per limitare i costi" - sottolinea Di Muro - "C'è un occhio di riguardo nel costruire una passerella semplice e funzionale nello stesso luogo della precedente. Faremo questo intervento con convinzione, abbiamo voluto dare una connotazione turistica a quest'opera: un'infrastruttura che possa essere interessante dal punto di vista turistico. Oggi inizia l'allestimento del cantiere, verranno costruiti dei guadi per permettere le verifiche tecniche necessarie: la bonifica bellica e gli scavi archeologici. Al momento la viabilità non subirà cambiamenti e, inoltre, non verranno tolti i parcheggi. Stimiamo che i lavori dureranno circa un anno e mezzo".

"E' un momento di grande soddisfazione ed emozione" - dichiara il gruppo consiliare di Forza Italia a Ventimiglia insieme a quello dei Frontalieri - "Non è solo l'inizio di un cantiere ma è l'inizio della realizzazione di un'opera attesa da tanto tempo e soprattutto la fine di un lungo percorso burocratico. E' un giorno che i nostri cittadini aspettavano da tanto. L'avevamo promesso in campagna elettorale che ci saremo dedicati a restituire a Ventimiglia la passerella assente ormai da quasi sei anni. Ringraziamo la Regione Liguria per averla quasi completamente finanziata. Oggi pensiamo possa essere visto come un giorno di vittoria per tutti i ventimigliesi".