Festival di Sanremo, Polizia Locale in prima linea: controlli su viabilità, commercio, navette e sicurezza fino alle 2 di notte

Il Festival diffuso cresce e con lui cresce anche il lavoro della Polizia Locale. Con l’ampliamento delle location e delle aree interessate dagli eventi collaterali, l’organizzazione della settimana sanremese ha esteso ulteriormente il proprio perimetro, moltiplicando le attività sul territorio. Quest’anno nuove postazioni si sono aggiunte alla mappa del Festival: Radio Italia in piazzale Dapporto, Airwick al Porto Vecchio, Rolling Stone ai Bagni Italia. Dove non sono sorte nuove strutture, si è registrato comunque un ampliamento di quelle già esistenti, come nel caso di Radio Kiss Kiss. Un’espansione che ha comportato un rafforzamento dei servizi di controllo e presidio.

Viabilità e dispositivi anti-intrusione. Il primo fronte è quello della viabilità. La Polizia Locale è impegnata nella regolamentazione delle zone strategiche, con chiusure programmate e dispositivi anti-intrusione. Via San Francesco è stata individuata come hub per lo scarico e carico merci. Dalle 14 scattano invece le chiusure al traffico a monte in corrispondenza di via Palazzo e via Manzoni, con l’installazione dei dispositivi di sicurezza. Particolare attenzione è rivolta anche alla zona carraia per l’accesso degli artisti al Teatro Ariston e a tutte le arterie interessate dai flussi legati alla manifestazione. Quest’anno sono stati ampliati i servizi di monitoraggio delle navette lungo la pista ciclabile, operative dalle 16 alle 2 di notte. Sul territorio sono presenti steward, ma i controlli approfonditi restano in capo alla Polizia Locale.

Sosta, aree strategiche e controllo veicoli. Intensificati i controlli sulla sosta dei veicoli nelle aree di Pian di Poma, attorno alla pista di atletica, lungo mare Vittorio Emanuele fino al cavalcavia e all’Ippocampo, oltre alla zona Tre Ponti. Dalle 10 alle 2 di notte queste aree devono restare disponibili per l’utilizzo da parte di Amaie Energia. Verifiche costanti anche su tutti i veicoli in ingresso e in sosta nell’area del Palafiori. Commercio, abusivismo e taxi irregolari. Il nucleo commercio è impegnato nei controlli sui transiti irregolari di veicoli che svolgono attività di autonoleggio, con particolare attenzione ai van al servizio di Rai, radio e case discografiche. Vengono verificati anche eventuali taxi irregolari. Prosegue il contrasto all’abusivismo commerciale, così come i controlli sugli esercizi di somministrazione di alcolici. Monitoraggio specifico anche sugli Open Stage di via Matteotti: le esibizioni su strada sono state sospese, ma non sono mancati artisti improvvisati senza autorizzazione. Parallelamente, la Polizia Locale sta effettuando verifiche sulle case vacanza, controlli sul corretto conferimento dei rifiuti e su tutte le attività connesse alla ricettività temporanea.

Monitoraggio sociale e ordine pubblico. Non manca l’attenzione al versante sociale. È attivo un monitoraggio su situazioni di clochard e accattonaggio, con tentativi di avvicinamento e soluzioni condivise, in alcuni casi con il supporto della Caritas. Non sempre le persone coinvolte accettano le proposte, ma l’obiettivo resta quello di coniugare rigore e sensibilità in un contesto di grande esposizione pubblica. Accanto alla viabilità, la Polizia Locale fornisce ausilio alle altre forze dell’ordine nell’ambito del dispositivo di sicurezza complessivo, contribuendo anche alla gestione dell’ordine pubblico nelle aree più sensibili, come quella antistante la carraia dell’Ariston.

Turni estesi e personale mobilitato. Il comandante Fulvio Asconio ha voluto ringraziare tutto il personale impegnato nella settimana festivaliera. “Conosciamo la nostra città e dobbiamo seguirla e cercare di risolvere le diverse situazioni complicate che si presentano. Tutto il personale, anche chi solitamente svolge lavoro interno, è impiegato all’esterno. Solo con unione e disponibilità riusciamo a garantire una copertura e un servizio importante”. Sono 54 gli operatori impegnati nei servizi esterni in ordinario, ai quali si aggiungono 43 agenti che effettuano straordinari, permettendo una copertura graduale e continuativa del servizio dalle 6 del mattino fino alle 2 del giorno successivo, e comunque sino al termine del Festival nelle serate conclusive. L’orario esteso e la rimodulazione dei turni consentono di presidiare costantemente le aree più sensibili della città, in un contesto che cambia volto e dimensione per l’intera settimana.

“Ci sono infinite sfumature – ha sottolineato Asconio – e tutte le situazioni devono essere trattate con la massima attenzione, per evitare che nascano criticità”. In una città che per sette giorni vive ritmi straordinari, la Polizia Locale resta così uno dei cardini operativi dell’organizzazione, chiamata a garantire sicurezza, viabilità e legalità con una presenza costante e strutturata sul territorio.