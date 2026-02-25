Giornata Internazionale della Guida Turistica, in tanti alla visita gratuita a Palazzo Galleani a Ventimiglia (Foto)

Visita guidata gratuita alla scoperta di un gioiello architettonico situato nel centro storico di Ventimiglia: Palazzo Galleani. L'iniziativa si è svolta domenica pomeriggio in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation of Tourist Guide Associations e promossa in Italia dall'associazione nazionale guide turistiche.

Inizialmente prevista in due sessioni, la visita è stata ampliata a tre turni per far fronte alle numerose richieste di partecipazione. "Questa scelta organizzativa si è rivelata strategica, consentendo di gestire al meglio i flussi e garantire a un numero maggiore di persone l’accesso all’iniziativa. L’entusiastica risposta del pubblico ha dimostrato il forte interesse per la cultura e la storia locale, confermando l’importanza di eventi come la Giornata Internazionale della Guida Turistica" - dicono gli organizzatori - "Palazzo Galleani è stato il protagonista della visita guidata: un avvenimento che ha evidenziato l’importanza del patrimonio storico-artistico e il ruolo centrale delle figure professionali. La Giornata Internazionale della Guida Turistica rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio storico e culturale e per riconoscere il ruolo fondamentale delle guide turistiche nella sua promozione e tutela".

A Ventimiglia, l’edizione di quest’anno ha riscosso un grande successo grazie all’impegno congiunto dell’Associazione Guide Turistiche Liguria, della Fondazione Galleani - de Bottini, del centro espositivo “Sala delle Volte” e dell’Ente Agosto Medievale, che hanno collaborato per trasformare questa ricorrenza in un momento davvero speciale. "Per celebrare l’evento, domenica 22 febbraio, è stata organizzata una visita guidata gratuita offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire angoli suggestivi e meno conosciuti della città di confine" - affermano gli organizzatori - "Protagonista indiscusso della giornata è stato l’incantevole Palazzo Galleani, magnifico edificio cinquecentesco situato nel cuore del centro storico di Ventimiglia. Costruito nel XVI secolo, il palazzo rappresenta un significativo esempio di architettura storica ligure e custodisce al suo interno secoli di storia, tradizioni e testimonianze del passato locale. Particolarmente apprezzata dai visitatori è stata la possibilità di accedere al suggestivo giardino pensile, che arricchisce ulteriormente il valore artistico e culturale della dimora".

La ricorrenza non rappresenta soltanto un momento celebrativo ma anche un riconoscimento concreto della professionalità delle guide turistiche, autentiche custodi del patrimonio culturale. "Questi professionisti dedicano anni di studio e passione all’approfondimento degli aspetti storici, artistici e architettonici dei luoghi che raccontano, contribuendo a trasformare ogni visita in un’esperienza coinvolgente e consapevole. Attraverso iniziative come questa viene valorizzato il loro ruolo fondamentale nel far riscoprire la bellezza dei territori, invitando cittadini e visitatori a osservare le proprie città con occhi nuovi" - sottolineano i promotori - "Questa edizione ha segnato un momento significativo per Ventimiglia, essendo la prima volta che la città ha ospitato un evento legato alla Giornata Internazionale della Guida Turistica. L’iniziativa ha rappresentato una vera e propria vetrina per la competenza e la passione delle guide locali, capaci di intrecciare narrazione storica e identità territoriale".

Grazie all’impegno di organizzatori e guide, la giornata si è trasformata in un affascinante viaggio tra storia e tradizioni, un’occasione preziosa per valorizzare la ricchezza culturale del Ponente ligure e rendere omaggio a chi, con dedizione e competenza, accompagna cittadini e turisti alla scoperta del nostro passato. "Un evento che ha saputo unire la comunità nel segno della cultura, ribadendo come la conoscenza sia il primo passo per custodire e tramandare il patrimonio che ci appartiene" - concludono gli organizzatori.