Flash mob e selfie in centro: J-Ax infiamma piazza Bresca. La ricerca degli artisti entra nel vivo (Foto e video)

Parte il festival e con esso anche la caccia agli artisti per una foto, un selfie o un gadget. Questa volta in Piazza Bresca l'intercettato dai fan è stato J-ax in gara con la sua Italia starter pack: un flash mob da parte di una decina di cheerleader ha anticipato il suo arrivo, che si sono lanciate in una serie di coreografie tra via Gaudio, piazza Bresca, via Nino Bixio e piazza Sardi, seguite dagli smartphone dei curiosi accorsi che hanno immortalato il momento stacchetto. Ai più fortunati è stato anche dato in omaggio un cappello da cowboy con scritto sopra il nome della canzone in gara.

Il momento clou è pero stato ovviamente l'arrivo in piazza Sardi di J-ax, sommerso da una folla di appassionati che hanno scattato fotografie e selfie a profusione sulle note conclusive di Italia starter pack, fino al suo ingresso all'osteria Tipico ponendo fine al flash mob particolarmente apprezzato dai presenti.

Un antipasto di entusiasmo che conferma come il Festival non si viva soltanto sul palco dell’Ariston, ma anche tra i vicoli e le piazze della città, dove artisti e pubblico tornano a incontrarsi senza filtri.

(Foto Erika Bonazinga)