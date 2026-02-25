 / Attualità

Attualità | 25 febbraio 2026, 09:45

Ventimiglia, nuovo arredo urbano in via Aprosio: spuntano gli ulivi (Foto)

Posizionati all’interno dei vasi collocati lungo la pedonale. Installate nuove fioriere anche in piazza della Cattedrale

Nuovi alberi in via Aprosio a Ventimiglia. Sono stati posizionati degli ulivi all'interno degli enormi vasi, le nuove fioriere collocate, insieme alle sedute monoposto, lungo la via pedonale, come era stato precedentemente fatto in via Ruffini, per garantire armonia e uniformità nell’arredo urbano.

Un intervento voluto dall'Amministrazione Di Muro che va, dunque, a completare il progetto di riqualificazione di via Aprosio trasformandola in un vero e proprio salotto cittadino: uno spazio più accogliente, ordinato e vivibile per residenti, famiglie e turisti.

Al contempo, nuove fioriere sono state installate anche in piazza della Cattedrale, nel cuore del centro storico, con un duplice obiettivo: abbellire e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi della città e contrastare il problema della sosta selvaggia.

Elisa Colli

