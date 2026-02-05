Ventimiglia, sedute e vasi: nuovo arredo urbano in via Aprosio (Foto)

Nuovo arredo urbano in via Aprosio a Ventimiglia. Un intervento voluto dall'Amministrazione Di Muro e portato avanti, in particolar modo, dal vicesindaco Marco Agosta insieme al consigliere comunale Franco Ventrella per migliorare l’aspetto estetico e il decoro dell'area pedonale.

Sono, infatti, state posizionate lungo la via pedonale delle nuove fioriere e alcune sedute monoposto. Probabilmente i grandi vasi verranno riempiti con degli ulivi o altre piante come è stato precedentemente fatto in via Ruffini.