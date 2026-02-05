 / Attualità

Attualità | 05 febbraio 2026, 19:44

Ventimiglia, sedute e vasi: nuovo arredo urbano in via Aprosio (Foto)

Spuntano lungo la pedonale

Ventimiglia, sedute e vasi: nuovo arredo urbano in via Aprosio (Foto)

Nuovo arredo urbano in via Aprosio a Ventimiglia. Un intervento voluto dall'Amministrazione Di Muro e portato avanti, in particolar modo, dal vicesindaco Marco Agosta insieme al consigliere comunale Franco Ventrella per migliorare l’aspetto estetico e il decoro dell'area pedonale.

Sono, infatti, state posizionate lungo la via pedonale delle nuove fioriere e alcune sedute monoposto. Probabilmente i grandi vasi verranno riempiti con degli ulivi o altre piante come è stato precedentemente fatto in via Ruffini.

 

 

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium