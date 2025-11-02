Commercio, sanità, lavori pubblici, patrimonio e Protezione civile: il punto del vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta (Foto e video)

Obiettivi raggiunti e progetti previsti riguardo a Commercio, Polizia Amministrativa, Sanità e Rapporti con Terzo Settore, Lavori Pubblici, Arredo Urbano e Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile. Il vicesindaco e assessore di Ventimiglia Marco Agosta fa il punto sulle sue deleghe.

Molto è stato fatto e portato avanti dal vicesindaco. "In consiglio comunale abbiamo ritirato una mozione che era sul mercato del venerdì perché non era scritta bene" - dice Agosta soffermandosi sul mercato del venerdì - "In questi anni abbiamo fatto un passo da gigante per quanto riguarda il mercato settimanale del venerdì. Abbiamo approvato il regolamento delle aree pubbliche che comprende anche il mercato del venerdì, abbiamo accorpato l'area mercatale e abbiamo introdotto degli spettacoli itineranti".

Riguardo al mercato coperto Agosta afferma: "Abbiamo approvato in Giunta il progetto esecutivo di 980mila euro che si vanno ad aggiungere ai 400mila euro dell'anno scorso per la messa in sicurezza in deroga. Gli operatori che hanno il box dovranno intervenire per mettersi in regola dal punto di vista degli impianti. I lavori più impegnativi riguarderanno l'area dove c'è la pescheria che dovrà chiudere per una ventina di giorni. L'area verrà messa in sicurezza e riqualificata, verrà realizzato anche un bagno riservato agli operatori".

"Sul commercio possiamo lavorare tanto in sinergia con le associazioni di categoria" - dichiara Agosta - "Al risultato si arriva tutti insieme, uniti, anche grazie alla collaborazione con le minoranze. Sono soddisfatto del risultato raggiunto finora. E' giusto collaborare tutti insieme a 360 gradi per il bene della città".

Agosta si è interessato anche dei lavori pubblici: "Nel 2026 vedremo sorgere e finire determinati cantieri, come per esempio quello delle Biancheri. La scuola di Ventimiglia alta dovrebbe essere completata verso la metà del 2026. Inoltre, grazie anche all'assessore Raco, apriremo un asilo in via Lamboglia con trentasei posti. Sto seguendo pure il cantiere del parcheggio in corso Genova, l'apertura dovrebbe essere imminente. La passerella, invece, la vedremo cantierizzata a fine anno-inizio 2026. Sono, inoltre, riuscito a ripristinare la fontana alla rotonda di Largo Torino dove è stata posizionata la scritta 'Ventimiglia' che migliora così l'ingresso nella città. Tanti sono gli asfalti realizzati, come a San Secondo, in via Veneto, alle Ville e a Calvo, e ho intenzione di realizzarne altri il prossimo anno. Con i lavori pubblici stiamo, perciò, andando abbastanza bene, il nostro impegno è massimo".

Sull'arredo urbano Agosta svela: "I vasi posizionati in via Ruffini sono stati apprezzati e così, con la collaborazione del consigliere Ventrella, faremo più o meno la stessa cosa in via Aprosio. Verranno, perciò, valorizzate le due pedonali".

Parlando del patrimonio Agosta sottolinea: "Stiamo mappando tutte le sedi e tutto il patrimonio di Ventimiglia che è molto vasto. Ringrazio le associazioni, che erano presenti in via Lamboglia, che la settimana scorsa hanno effettuato un trasloco liberando gli spazi per consentire l'inizio del cantiere per l'asilo".

"Con l'assessore Raco abbiamo proposto alcune iniziative per quanto riguarda gli screening" - ricorda Agosta parlando di sanità - "Sono molto fiero e orgoglioso del servizio prelievi mobile nella Protezione civile dove, dal mese scorso, è attivo anche al sabato mattina. Ogni primo sabato del mese è, perciò, possibile fare il prelievo. Sto lavorando per incrementare il camper in un ulteriore punto della città, come a Latte o in una frazione dislocata".

"Sono contento della squadra" - commenta Agosta riferendosi alla Protezione civile - "Eravamo partiti con un po' di difficoltà ma ora la squadra è unita, coesa e mi supporta anche nell'iniziativa con l'Asl mettendo a disposizione la sede".