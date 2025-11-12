Ventimiglia, nuovo asilo nido in via Lamboglia: sopralluogo al cantiere (Foto)

Sopralluogo dell'Amministrazione Di Muro al cantiere del nuovo asilo nido in via Lamboglia a Ventimiglia che avrà una struttura moderna e una capienza di trentasei posti.

Il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta, questa mattina, si sono, infatti, recati nell'area in cui sorgerà la nuova struttura per accogliere i più piccoli. "Questa mattina, insieme al vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta, abbiamo effettuato un sopralluogo al cantiere del nuovo asilo in via Lamboglia" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Una struttura moderna, con una capienza di 36 posti, che andrà ad affiancare l’asilo nido già presente sul territorio, permettendoci di ridurre le liste d'attesa e offrire nuovi spazi sicuri e accoglienti per i più piccoli".

Il nuovo asilo nido è stato progettato secondo criteri di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e massima sicurezza per i bambini e il personale educativo. Il progetto prevede, infatti, spazi ampi e attrezzati, pensati per favorire lo sviluppo armonico dei più piccoli, con aree dedicate alle attività ludico-educative, alla mensa e al riposo, oltre a un’area verde esterna per il gioco all’aperto. "Un investimento concreto nel futuro della nostra città: perché crediamo in una Ventimiglia che cresce, che sostiene le famiglie e che garantisce servizi scolastici all'altezza di una città internazionale, dinamica e attenta ai bisogni della sua comunità" - sottolinea il primo cittadino.