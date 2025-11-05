Ventimiglia: lavori per il nuovo Asilo Nido di via Lamboglia, i disagi e la preoccupazione dei residenti (Foto)

Un nostro lettore, D.M., ci ha scritto per segnalare una situazione che sta diventando fonte di forte preoccupazione per i residenti del palazzo adiacente ai lavori per il nuovo Asilo Nido di via Lamboglia a Ventimiglia:

"Da quando l’intervento è iniziato, stiamo subendo numerosi disagi e non pochi danni. I lavori vengono svolti con tale intensità da far tremare l’intero edificio: io stesso, che vivo al terzo piano, avverto costanti vibrazioni che mettono in apprensione. Nei garage, al piano interrato, si sono già verificati i primi danneggiamenti, ben documentati da fotografie scattate prima dell’avvio del cantiere e che dimostrano come tali problemi non esistessero in precedenza. Ci domandiamo con quali criteri e con quale attenzione alla sicurezza si stia operando. È inaccettabile che per realizzare un asilo nido si rischi di compromettere la stabilità di un intero palazzo o di arrecare ulteriori danni alle proprietà dei residenti. Chi ha responsabilità nell’esecuzione dell’opera dovrà, a nostro parere, rispondere e farsi carico delle riparazioni necessarie. Vorrei inoltre segnalare un episodio grave e inspiegabile: l’auto di mia moglie è stata danneggiata, con una ruota volutamente bucata. Non so se si tratti di una coincidenza o di una ritorsione, ma questo fatto mi ha obbligato a installare una telecamera a bordo del veicolo per tutelare la nostra sicurezza. Spero davvero che vengano presi provvedimenti, che i lavori siano monitorati adeguatamente e che la situazione non degeneri ulteriormente. Realizzare una struttura per i bambini dovrebbe essere motivo di serenità, non di preoccupazione. Confido che dare visibilità a questa vicenda possa portare a maggior controllo e responsabilità".