Bordighera, festeggiamenti patronali di Sant'Ampelio 2026: approvate le iniziative

Fuochi d'artificio e tre serate danzanti ed enogastronomiche animeranno Bordighera in occasione della festa patronale. Il commissario prefettizio Rosa Abussi, lo scorso 3 febbraio, ha, infatti, approvato una deliberazione sulle iniziative correlate ai festeggiamenti in onore di Sant’Ampelio.

Il 14 maggio vi sarà, perciò, il tradizionale spettacolo pirotecnico serale che si svolgerà presso l’area di sparo Capo Ampelio, lato mare, mentre dal 14 al 16/17 maggio, secondo la scelta della pro loco organizzatrice, verranno proposte tre serate danzanti ed enogastronomiche sul piazzale Otto Luoghi, ex-spianata del Capo. La pro loco cittadina si renderà disponibile, a fronte del diritto a trattenere interamente gli incassi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande durante le serate, ad assumendosi gli oneri organizzativi non espressamente a carico del comune di Bordighera. Con tale documento il Comune ha previsto, dunque, una spesa massima di 20.000,00 euro, con imputazione al capitolo 2670.6.1 “interventi diversi nel campo del turismo”, per lo spettacolo pirotecnico; l'eventuale contributo alla proloco che si renderà disponibile ad organizzare le serate danzanti ed enogastronomiche; sicurezza e vigilanza spettacolo pirotecnico.

E' stato, inoltre, demandato al servizio turismo la verifica della disponibilità delle pro loco cittadine alla realizzazione delle serate danzanti ed enogastronomiche e l’affidamento dello spettacolo pirotecnico; al servizio manutenzione le operazioni di allestimento e disallestimento del piazzale del Capo, consistenti principalmente nel montaggio e smontaggio del palco comunale, nella messa a disposizione delle utenze di acqua ed energia elettrica e delle attrezzature comunali quali tavoli, sedie, transenne, nonché, di concerto con il comando di polizia locale, nell’apposizione della segnaletica stradale in occasione dello spettacolo pirotecnico e delle serate danzanti; al comando di polizia locale l’individuazione dell’area sparo per lo spettacolo pirotecnico e i correlati adempimenti autorizzativi per le incombenze di natura viabile (ordinanze di modifica della circolazione stradale, controllo della viabilità, ecc.) nonché di coordinamento delle squadre di Protezione civile durante lo spettacolo pirotecnico; al servizio commercio e demanio il rilascio della licenza per l’accensione e lo sparo di fuochi artificiali e per tutte le pratiche relative alle autorizzazioni di natura commerciale e igienico-sanitarie relative alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, la convocazione della competente Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, se dovuta e il controllo del rispetto delle prescrizioni eventualmente da quest’ultima imposte.