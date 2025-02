Sanremo: domani l'ok della Giunta, sarà instaurata la 'rotondina' in piazza Cesare Battisti durante la settimana del Festival

Sarà allestita una piccola rotonda in piazza Cesare Battisti, per cercare di snellire il traffico della città di Sanremo nel corso della settimana del Festival.

La decisione verrà presa ufficialmente nelle prossime ore dall’Amministrazione comunale di Sanremo, che ha accolto positivamente la proposta dei tassisti matuziani, attraverso un nostro articolo nei giorni scorsi. La rotonda sarà instaurata, anche dopo un sopralluogo della Polizia Municipale, di fronte all’uscita del parcheggio del lungomare Calvino e di piazzale Dapporto e non di fronte all’Europa Palace.

Negli ultimi giorni si è svolto un importante lavoro di collaborazione tra gli stessi tassisti, gli Assessori Artusi e Donzella, il Dirigente Burastero ed il Comandante Asconio per raggiungere l’obiettivo e ridurre al massimo i disagi degli automobilisti, dettati dalle molte auto che circoleranno in città e dalla chiusura di diverse strade del centro, tra cui l’inizio di corso Imperatrice, sotto il casinò.

La kermesse canora, infatti, porta nella città dei fiori migliaia di addetti ai lavori e turisti e, nonostante il grande lavoro delle forze dell’ordine, la massiccia presenza di mezzi, arriva quasi a paralizzare il transito automobilistico, nel centro cittadino.

Non sarà invece instaurato il doppio senso di marcia in corso Trento Trieste, dalla Capitaneria al Morgana, dove rimarrà unico in direzione Levante e rimarranno anche i parcheggi a pagamento.