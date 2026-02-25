Dolceacqua, raccolta differenziata: sanzioni da 80 a 3mila euro per i 'furbetti dei rifiuti'

Sanzioni più severe per fermare i comportamenti scorretti dei i 'furbetti dei rifiuti'. Dolceacqua approva il nuovo regolamento sulla raccolta differenziata.

"È stato approvato dall’ambito dei diciotto comuni il nuovo regolamento sulla raccolta dei rifiuti, che introduce anche un aggiornamento delle sanzioni per chi non rispetta le regole del corretto conferimento. Dolceacqua ha raggiunto oggi una percentuale di raccolta differenziata media vicina all’80%: un risultato importante che ci ha consentito di evitare penalizzazioni e di contenere i costi di smaltimento, ammortizzando l’avvio del nuovo servizio senza aumenti per i cittadini" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Tuttavia, persistono ancora comportamenti non conformi che ci impediscono di migliorare ulteriormente la percentuale di differenziata e, di conseguenza, di ridurre ancora i costi a beneficio di tutta la comunità".

"Per questo motivo, anche a tutela dei tanti cittadini che con impegno e senso civico rispettano le regole, le nuove sanzioni saranno applicate in modo fermo e rigoroso nei confronti di chi continuerà a non rispettarle. Le sanzioni variano da 80 a 3.000 euro" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Invitiamo tutti a prendere visione del nuovo regolamento e delle sanzioni previste".