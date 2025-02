Sanremo: il Corso Fiorito 2025 prende forma con stand e iniziative per il turismo

Archiviato il capitolo Festival e con marzo dietro l'angolo, Sanremo si prepara al prossimo grande evento locale: la sfilata dei Carri Fioriti. Per questo 2025, l'amministrazione ha deciso di operare in qualcosa di diverso, non limitando l'evento alla tradizionale sfilata, ma a un qualcosa di più ampio respiro, con allestimenti di vario tipo sparsi per la città, che abbiano tutti come filo conduttore proprio il fiore, in un lungo weekend che prenderà il via giovedì 13 marzo fino alla domenica.

I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le linee guida di partenza sono state chiare fin dalla scorsa estate, con l'insediamento della nuova giunta Mager: l'assessore al turismo Alessandro Sindoni ha infatti più volte parlato dell'importanza del fiore per la città e di come esso possa rivelarsi un importante traino anche per il turismo del territorio; e di qui è nata la stretta collaborazione tra il suo assessorato e quello alla floricoltura di Ester Moscato, che mira a sfruttare questo e altri eventi del territorio per investire nel fiore come traino del turismo sanremese.

Si partirà dall'istituto Crea, che quest'anno festeggia i cento anni dalla nascita della sede sanremese, passando poi per il Casinò, dove ci saranno tre esposizioni dedicate ai garofani e altri fiori, organizzate dalle aziende Biancheri, Sabbia e Di Giorgio. Molto importante sarà venerdì 14 un evento organizzato con Federfiori, Ancef, Crea e Cia con un workshop sul fiore "Dal passato al futuro: la floricoltura sanremese e l'eredità di Mario Calvino" (del quale si festeggiano quest'anno i 150 anni dalla nascita), con cui si punta a raggiungere anche un turismo settoriale e gli esportatori di fiori.

Sarà poi riservato spazio a Santa Tecla, organizzato da 'Sanremo On', con mostre scenografiche dedicate alle storiche famiglie reali europee affiancate dai fiori preferiti delle regine e principesse raffigurate, oltre a una parte dedicata a un laboratorio organizzato dall'istituto agrario. Piazza Borea D'Olmo diventerà invece base di un agrumeto, da cui si estenderà una serie di installazioni lungo via Matteotti, coinvolgendo nel progetto anche i comuni più piccoli del territorio che, pur non partecipando alla sfilata dei Carri avranno delle installazioni in via Escoffier.

Confermata poi la presenza della trasmissione televisiva Linea Verde, che dedicherà una puntata proprio ai Corsi Fioriti e al fiore di Sanremo, sostenendo l'idea dell'amministrazione di valorizzare questo aspetto locale. Un'idea che pare sia stata accolta con entusiasmo anche dai produttori del programma; non si sa ancora in quale giornata giungeranno in Riviera, ma questo aspetto dovrebbe essere definito nei prossimi giorni.

"Questa di puntare sul fiore per il rilancio turistico - afferma l'assessore Moscato - è un'idea che avevo avuto già come consigliera. C'erano eventi siiliin altre zone ed ero convinta si potesse fare anche qui. Abbiamo un Mercato dei Fiori e un'asta in crescita, quindi bisogna incrementare in questo senso. Quest'anno sarà un inizio,un anno zero: anche la scelta del tema per i Carri Fioriti va in questa direzione. Ora seminiamo, sperando di raccogliere bene: sappiamo che sarà difficile avere tutto perfetto fin da subito, ma sarà la parrtenza. Anche perché solo spalmando l'evento su più giorni diamo modo di creare anche dei pacchetti turistici in futuro, superando il turismo giornaliero".

All'organizzazione contribuiranno anche Federfiori, Camera di commercio, Confartigianato, Confesercenti e Amaie.