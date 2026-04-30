Ventimiglia, varato il Piano di Emergenza binazionale per la sicurezza del Tunnel della Giralda al confine

E' stato definitio oggi, presso la Sala consiliare del Comune di Ventimiglia, il Piano di Emergenza binazionale per la gestione di eventuali scenari incidentali che potrebbero interessare il Tunnel autostradale della Giralda, nodo infrastrutturale strategico tra Italia e Francia. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della Prefettura di Imperia e della Prefettura delle Alpi Marittime, insieme al Sindaco di Ventimiglia, alle Forze di polizia, ai servizi di Pubblica Assistenza e Soccorso e alle società autostradali coinvolte nella gestione del traforo.

Il Piano, elaborato congiuntamente da un gruppo di lavoro misto istituito dai due Prefetti, rappresenta “un esempio significativo di collaborazione transfrontaliera in materia di sicurezza, protezione civile e tutela dell’incolumità pubblica”. L’iniziativa si inserisce infatti in un quadro più ampio di cooperazione istituzionale tra Italia e Francia, fondato sulla condivisione delle responsabilità e sull’integrazione delle strutture di intervento. L’attività svolta ha permesso di armonizzare le procedure operative, definire modalità di intervento coordinate e individuare canali di comunicazione condivisi, con l’obiettivo di garantire una risposta unitaria, tempestiva ed efficace in caso di emergenze.

Durante l’incontro è emersa una chiara volontà comune di rafforzare la collaborazione interistituzionale, promuovendo una pianificazione di protezione civile sempre più integrata e orientata alla massima tutela degli utenti dell’infrastruttura e delle comunità locali. Il lavoro congiunto evidenzia come la gestione delle emergenze in ambito transfrontaliero non sia soltanto una necessità operativa, ma anche “un’importante occasione di consolidamento delle relazioni tra i due Paesi”.