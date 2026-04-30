Ventimiglia, ricostruzione della passerella: ruspe in azione nel fiume Roia (Foto)

Ruspe in azione nel fiume Roia a Ventimiglia. Passo avanti verso la ricostruzione della passerella che era stata distrutta dalla tempesta Alex nell’ottobre del 2020.

Sono, infatti, iniziati i lavori, all'interno dell'alveo del fiume Roia, per la realizzazione del guado che consentirà l'avvio vero e proprio dell'intervento di ricostruzione dell'attesa passerella.

Dopo l'allestimento del cantiere, le verifiche tecniche e l'intervento di demolizione di ciò che era rimasto della 'vecchia' passerella, oggi le ruspe sono entrate in azione nell'alveo in seguito al ricevimento di tutte le autorizzazioni necessarie per poter svolgere le opere all'interno del fiume.