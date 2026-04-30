Dolceacqua, sognava di vedere gli animali dal vivo: Ambulanze Veterinarie Odv realizza il sogno di una bambina malata

Sognava di vedere gli animali dal vivo. Ambulanze Veterinarie Odv trasforma il desiderio di una bambina malata in realtà.

L’associazione di Dolceacqua, già conosciuta sul territorio imperiese per il proprio servizio di ambulanza veterinaria e per gli interventi a favore di animali feriti o bisognosi di aiuto, conferma una visione più ampia del volontariato: non solo emergenza, mezzi e interventi ma anche umanità, sensibilità e attenzione verso chi sta vivendo un momento difficile. "Ci sono sogni che per tanti bambini possono sembrare semplici, per altri, invece, diventano qualcosa di immenso: un momento atteso, immaginato, custodito nel cuore. È il caso di una bambina affetta da citopatia mitocondriale congenita, che aveva espresso un desiderio speciale: vedere gli animali dal vivo" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv, associazione attiva nel Ponente ligure nel soccorso e trasporto di animali feriti, malati o in difficoltà, che, insieme a Make-A-Wish Italia Onlus, ha permesso alla bambina di vivere un’esperienza indimenticabile.

"Make-A-Wish Italia è un’associazione senza scopo di lucro che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. La sua missione è regalare momenti di gioia, forza e speranza a chi affronta percorsi di cura difficili, offrendo esperienze capaci di lasciare un segno profondo non solo nei bambini ma anche nelle loro famiglie. Per una bambina costretta a convivere con la malattia, poter vedere gli animali dal vivo non è stato soltanto un desiderio realizzato, è stato un giorno diverso, una parentesi di luce, un momento in cui la paura e la fatica hanno lasciato spazio allo stupore, all’emozione e al sorriso" - sottolinea Ambulanze Veterinarie ODV che ha scelto di sostenere questo sogno con una donazione trasformando un desiderio semplice e profondo in un ricordo destinato a rimanere nel cuore. Un gesto che unisce due mondi solo apparentemente lontani: quello del soccorso agli animali e quello della solidarietà verso i bambini più fragili.