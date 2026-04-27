Ventimiglia, grande successo per 'InfiniteVentimiglia': due giorni di sport e solidarietà per finanziare un pozzo in Kenya (foto)

Grande partecipazione e forte spirito di solidarietà per il service 'InfiniteVentimiglia' organizzato dal Lions Club Ventimiglia, che nei giorni 25 e 26 aprile ha animato i giardini del porto con due giornate dedicate allo sport, alla comunità e alla beneficenza.

"L’iniziativa aveva un obiettivo importante - spiegano gli organizzatori -: la raccolta fondi destinata alla realizzazione di un pozzo in Kenya, un progetto concreto volto a migliorare le condizioni di vita di intere comunità attraverso l’accesso all’acqua potabile.

Sabato 25 aprile si è svolta la passeggiata o la corsa per chi voleva allenarsi, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, appassionati e famiglie. Tra questi c'è stata anche la partecipazione di una bimba di soli tre mesi, Nora, portata nel marsupio dalla mamma. Tanti momenti di condivisione e benessere che hanno unito sport e solidarietà, contribuendo in modo significativo alla causa. Domenica 26 aprile, abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita del Sindaco l'onorevole Flavio Di Muro ed unitamente alla passeggiata sul porto, è stata la volta di 'Pompieropoli', un’iniziativa particolarmente apprezzata dai più piccoli. Grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco e dell'associazione nazionale Vigili del Fuoco del corpo Nazionale, i bambini hanno potuto vivere un’esperienza educativa e coinvolgente, cimentandosi in attività ispirate al lavoro dei pompieri. Al termine del percorso, è stato consegnato loro un attestato di partecipazione, tra entusiasmo e sorrisi.

L’evento ha riscosso un grande successo, dimostrando ancora una volta quanto la comunità di Ventimiglia sia sensibile e partecipe quando si tratta di sostenere progetti di solidarietà. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno partecipato, evidenzia la presidente Cristina Silvestri, i soci, i volontari e i partner che hanno reso possibile questa iniziativa, con l’auspicio di continuare a promuovere attività che uniscono il territorio nel segno dell’aiuto concreto verso chi ne ha più bisogno".