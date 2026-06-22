Epica classica, satira contemporanea e commedia dell'arte: teatro e cultura a Ventimiglia con 'Vox in Arena' (Foto e video)

Teatro a Ventimiglia. 'Vox in Arena', la rassegna teatrale estiva al teatro romano di Albintimilium, intratterrà cittadini e turisti nel mese di luglio.

"Vox in Arena è una bellissima rassegna teatrale che viene svolta in una splendida cornice che è il nostro teatro romano, che, secondo me, è una perla di Ventimiglia" - dice l'assessore Tiziana Faedda - "Dopo lo splendido risultato ottenuto dalla dottoressa Claudiano con Sipario d'Autore si è voluto proseguire con 'Vox in Arena' che si svolgerà in quattro serate. Partirà il 10 luglio con Giole Dix, il 18 luglio vi sarà Roberto Mercadini, il 23 luglio Arianna Porcelli Safonov mentre il 28 luglio Stivalaccio Teatro. Desidero ringraziare Claudia Claudiano e il Nido di Ragno per il loro grandissimo lavoro e, inoltre, l'area archeologica del teatro romano per la disponibilità, è una grande perla di Ventimiglia. I biglietti si potranno acquistare online o presso la biglietteria del teatro romano oppure presso la biglietteria del teatro comunale il lunedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17".

La rassegna, progetto e direzione artistica di Claudia Claudiano con coordinamento organizzativo e amministrativo della Cooperativa CMC Nidodiragno, prenderà il via il 10 luglio alle 21 con 'Ettore e Andromaca'. Sabato 18 luglio, invece, andrà in scena 'La più strana delle Meraviglie'. Giovedì 23 luglio ci sarà 'Minotauri Contemporanei' mentre martedì 28 luglio verrà portata in scena 'La Mandragola. Facetissima commedia dell'arte'. "Rassegna che è stata costruita per conciliare l'alto livello culturale del luogo con il contesto temporale" - fa sapere Claudia Claudina - "Ho cercato interpreti capaci di muoversi su questo filo. Dotati di popolarità mediatica che aumenta la fiducia da parte del pubblico. Abbiamo epica classica, Shakespeare, satira contemporanea e commedia dell'arte. Vox in arena è una voce dal vivo in uno spazio antico. Riunire quattro protagonisti che usano la voce come strumento di conoscenza, racconto. La rassegna apre il 10 luglio con Ettore e Andromaca. Giole Dix riesce a coniugare la profondità dei contenuti con leggerezza. Propone uno dei momenti più intensi dell'Iliade. Rappresenta la voce del mito che sa restituire umanità e contemporaneità. Segue Roberto Mercadini che ha costruito un percorso del tutto personale. Rappresenta la voce della conoscenza che illumina senza semplificare. Segue una delle attrici più acute: Arianna Porcelli Safonov che è diventata una delle voci più riconoscibili della satira italiana. Mescola cultura, spirito critico. Nel suo spettacolo utilizza il mito come lente, sa divertire ma mettere in discussione. Chiudiamo con Stivalaccio Teatro. Ci restituiranno tutta la vitalità di Macchiavelli. Rappresenta la voce della tradizione teatrale che viene continuamente reinventata. Quattro voci diverse per una stessa convinzione. La cultura può essere rigorosa senza essere banale. Riportare al centro la forza della voce e l'incontro. Ringrazio l'ufficio ".

"Siamo contenti che si sia rinnovato questo appuntamento" - dice Sara Chierici, referente tecnico dell'area archeologica - "La collaborazione è attiva da molti anni. Siamo contenti di questa rassegna che sono sicura avrà un successo. Ringrazio l'Amministrazione comunale e la direttrice artistica per questi quattro appuntamenti".