Matteo Bussola chiude “Due parole in riva al mare”: il 12 agosto a San Lorenzo al Mare la presentazione de “Il sole nelle pozzanghere”

Sarà Matteo Bussola, tra gli scrittori più amati e seguiti della narrativa italiana contemporanea, a chiudere mercoledì 12 agosto, alle ore 21, gli appuntamenti ospitati dall’Hotel Riviera dei Fiori nell’ambito della XV edizione di “Due parole in riva al mare”, il festival di incontri con l’autore organizzato dall’omonima Associazione culturale, con la direzione artistica della libraia Nadia Schiavini e il patrocinio della Regione Liguria.

L’incontro, a ingresso gratuito, si svolgerà nella suggestiva cornice della Marina di San Lorenzo al Mare, sul nuovo palcoscenico realizzato grazie al sostegno di D-Marin, e rappresenterà il momento conclusivo di un’edizione che ha confermato il grande successo della collaborazione strategica tra la manifestazione e l’Hotel Riviera dei Fiori. Anche quest’anno, infatti, la formula che unisce letteratura, mare e ospitalità ha conquistato il pubblico, registrando un’ottima partecipazione e raccogliendo l’apprezzamento degli stessi autori, affascinati dalla bellezza della location e dall’atmosfera unica creata nella baia di San Lorenzo al Mare.

Dopo gli incontri con Francesca Giannone ed Erica Cassano, la rassegna accoglierà dunque un altro protagonista assoluto dell’editoria italiana. Scrittore, illustratore, autore televisivo e voce capace di raccontare con straordinaria sensibilità le relazioni umane e la quotidianità, Matteo Bussola presenterà il suo nuovo libro Il sole nelle pozzanghere (Einaudi), dialogando con Nadia Schiavini, libraia e direttrice artistica del festival. Con la sua scrittura delicata e profondamente empatica, Bussola ha conquistato negli anni migliaia di lettori, affermandosi come uno degli autori più autorevoli della narrativa italiana contemporanea. Il suo nuovo romanzo affronta temi universali come la memoria, gli affetti, il trascorrere del tempo e la capacità di ritrovare la luce anche nei momenti più difficili, offrendo una riflessione intensa sul valore delle relazioni e della speranza.

L’appuntamento del 12 agosto rappresenta anche l’occasione per tracciare un bilancio estremamente positivo della collaborazione tra il festival e il Gruppo Riviera dei Fiori Hotels, che si conferma un partner sempre più importante nella promozione della cultura sul territorio. L’Hotel Riviera dei Fiori, che anche quest’anno ha ospitato gli scrittori protagonisti degli incontri di San Lorenzo al Mare, si è confermato molto più di una semplice location: la sua posizione privilegiata, affacciata direttamente sulla Marina e sul mare, unita all’eleganza degli ambienti e all’accoglienza riservata agli ospiti, ha contribuito a creare quell’atmosfera speciale che il pubblico ha dimostrato di apprezzare fin dalla scorsa edizione e che gli stessi autori hanno più volte sottolineato durante il loro soggiorno.

L’impegno del Gruppo Riviera dei Fiori Hotels nei confronti della cultura va oltre questo aspetto. Nel corso della rassegna, infatti, numerosi altri protagonisti del panorama letterario nazionale sono stati accolti anche nelle altre strutture del gruppo, l’Aregai Marina Hotel & Residence di Santo Stefano al Mare e il Castellaro Golf Resort, in un’idea di ospitalità diffusa che coinvolge l’intero territorio.

Una scelta precisa, fortemente voluta dalla proprietà e dalla direzione del Gruppo Riviera dei Fiori Hotels, che da anni investono nella cultura come elemento qualificante della propria offerta ricettiva e come strumento di valorizzazione della Riviera di Ponente. Un percorso che si traduce nel sostegno a festival, rassegne letterarie, mostre, cinema all’aperto, eventi artistici, divulgativi e iniziative culturali, con l’obiettivo di offrire esperienze sempre più ricche agli ospiti degli alberghi e, allo stesso tempo, creare occasioni di crescita e partecipazione per residenti e visitatori.

La convinzione è che un hotel possa essere non soltanto un luogo di soggiorno, ma anche uno spazio di incontro, di dialogo e di produzione culturale, capace di contribuire concretamente alla qualità della vita del territorio. È una visione che il Gruppo Riviera dei Fiori Hotels porta avanti con continuità e che trova nella collaborazione con “Due parole in riva al mare” una delle sue espressioni più significative.

Con il nuovo palcoscenico realizzato grazie a D-Marin, la splendida cornice della Marina di San Lorenzo al Mare e un pubblico sempre più numeroso e partecipe, la rassegna conferma così la propria capacità di trasformare il mare in un luogo di incontro tra autori e lettori, consolidando un modello di collaborazione tra cultura, turismo e ospitalità che rappresenta ormai un punto di riferimento per tutta la Riviera ligure.



Informazioni e prenotazioni:

339 2877093 – 0183 449902

dueparoleinrivalmare@libero.it.